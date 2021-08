Πολιτισμός

Οδηγός λεωφορείου βρήκε πορτοφόλι με 1500 ευρώ και το παρέδωσε

Παράδειγμα προς μίμηση η πράξη του οδηγού λεωφορείου...

Μάθημα ήθους και τιμιότητας παρέδωσε ο οδηγός ενός λεωφορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μανώλης Χαχλιούτης, στο δρομολόγιο Ηράκλειο - Χερσόνησος ο οδηγός του λεωφορείου Μανώλης Κιοστεράκης, βρήκε ένα πορτοφόλι το οποίο περιείχε το ποσό των 1.500 ευρώ.

Άμεσα αναζητήθηκε ο κάτοχος του και όπως αποδείχθηκε ανήκε σε ένα ζευγάρι τουριστών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως βρέθηκε το πορτοφόλι τους.

«Έκαναν το αυτονόητο, όπως κάνουν πάντα», μας ανέφερε ο κ. Χαχλιούτης.

Πηγή: Creta24

