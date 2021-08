Οικονομία

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: Πώς θα γίνει ασφαλής επανηλεκτροδότηση των πυρόπληκτων περιοχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσπάθειες για άμεση αποκατάσταση και ασφαλή ηλεκτροδότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Άμεσα θα γίνει η επανηλεκτροδότηση σε εγκαταστάσεις με εμφανή ακεραιότητα (οικίες, κτίρια και εγκαταστάσεις υπαίθρου που δεν έχουν υποστεί ζημιές) στις περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, για τις περιπτώσεις όπου η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, για την επανηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης όλων των ακινήτων διευκρινίζονται τα εξής:

• Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή ή και του καλωδίου παροχής, αυτή θα πραγματοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

• Στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο ιδιώτη ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη διαπιστώνεται η ανάγκη μικροεπεμβάσεων στην γραμμή πίνακα- μετρητή ή στη γείωση ή σε άλλο τμήμα στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

• Στις περιπτώσεις που μετά από επανέλεγχο διαπιστώνονται εκτεταμένες ή ουσιώδεις ζημιές στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη στην οποία θα απεικονίζεται μόνο ο προσωρινός πίνακας που θα εγκατασταθεί προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στην εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές μετά το πέρας των σχετικών εργασιών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στον ΔΕΔΔΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για την συνολική νέα εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του κτίσματος.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην υποβολή των αιτημάτων τους, και να δώσει την αναγκαία προτεραιότητα στην ικανοποίησή τους, δίνει τη δυνατότητα της διακριτής υποβολής αιτήματος επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης (Κατηγορία Αιτήματος: Αίτημα Επικοινωνίας, Υποκατηγορία : Πυρόπληκτοι). Μαζί με το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται συνημμένα και οποιοδήποτε έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις επανηλεκτροδότησης λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, εφόσον απαιτείται ΥΔΕ, αυτή μπορεί να επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στην εν λόγω εφαρμογή με την αντίστοιχη υποχρέωση σε διάστημα 2 μηνών το πρωτότυπο της να έχει αποσταλεί στο αρμόδιο γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ. Εναλλακτικά, θα υπάρχει η δυνατότητα να παραδίδεται η ΥΔΕ στο συνεργείο που θα προσέρχεται για την ενεργοποίηση της παροχής κατόπιν σχετικού προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο συνίσταται ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μετά από κάθε φυσική καταστροφή όπως θεομηνίες- πλημμύρες και πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:



Οδηγός λεωφορείου βρήκε πορτοφόλι με 1500 ευρώ και το παρέδωσε

Κορονοϊός - εισπνεόμενα εμβόλια: Πόσο αποτελεσματικά είναι

Καύσωνας: Στους 49 βαθμούς “ψήνεται” η Τυνησία