Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – φωτιές: εξαφανισμένος ο Χρυσοχοΐδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του διερωτάται αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συνεχίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού

«Όλο αυτό το διάστημα ο κ. Χρυσοχοΐδης παραμένει εξαφανισμένος» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ρωτά «αν συνεχίζει να επιτελεί τα καθήκοντα του» και «αν συνεχίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού».

Ειδικότερα, η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «τελευταία φορά που είδαμε τον κ. Χρυσοχοΐδη, αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ήταν όταν με τον κ. Χαρδαλιά ενημέρωναν τους πολίτες ότι στη Βαρυμπόμπη ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε υποδειγματικά».

«Τρεις μέρες μετά, από αναζωπύρωση με 3 μποφόρ κάηκε το μισό λεκανοπέδιο, ενώ εδώ και οκτώ μέρες μαίνονται πυρκαγιές που κατέστρεψαν ολοσχερώς τη Βόρεια Εύβοια και συνεχίζουν να καίνε τη Πελοπόννησο», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «όλο αυτό το διάστημα ο κ. Χρυσοχοΐδης παραμένει εξαφανισμένος».

«Αναρωτιόμαστε συνεχίζει να επιτελεί τα καθήκοντά του; Συνεχίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού;», σημειώνει, για να τονίσει πως «το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, είναι την ώρα της κρίσης και ενώ ακόμη τα πύρινα μέτωπα μαίνονται, το ξεχαρβαλωμένο επιτελικό κράτος να έχει μείνει εντελώς ακυβέρνητο...».

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ισαάκ: σαν σήμερα δολοφονείται άνανδρα στα Κατεχόμενα

Ηράκλειο: 18χρονος κατήγγειλε γιατρό για ασέλγεια

Σκυλακάκης για πυρόπληκτους στον ΑΝΤ1: μέσα σε 10 - 15 ημέρες θα δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις (βίντεο)