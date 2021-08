Αθλητικά

Εθνική πόλο: αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Οι διεθνείς μας επέστρεψαν με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές τους και «χάθηκαν» στις αγκαλιές των φίλων και των συγγενών τους που τους υποδέχθηκαν.

Συγγενείς και δεκάδες φίλοι του πόλο αποθέωσαν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, που επέστρεψε από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Λευτέρης Αυγενάκης υποσχέθηκε ότι θα καταστεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί λύση στο ζήτημα των εγκαταστάσεων, που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου. «Θέλουμε κολυμβητήρια» ήταν η χαρακτηριστική κουβέντα του Β΄ αντιπροέδρου της ΚΟΕ και αρχηγού της αποστολής υδατοσφαίρισης στο Τόκιο, Γιώργου Αφρουδάκη, που έκανε μάλιστα και έναν παραλληλισμό με το τι συνέβη στην Ελλάδα μετά το θρίαμβο της εθνικής μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1987.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού προανήγγειλε ότι θα έχει αύριο (12/8) συνάντηση με τους προέδρους της ΕΟΕ και της ΚΟΕ, με αντικείμενο το πρόβλημα των εγκαταστάσεων. Τόνισε μάλιστα ότι θα συζητηθεί και το ζήτημα του κολυβητηρίου στο Ζάππειο, υπενθυμίζοντας πάντως ότι αυτό δεν βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου, αφού ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ο κ. Αυγενάκης δεσμεύτηκε παράλληλα ότι, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα έρθει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, που θα επιτρέπει στους αθλητές που κατέκτησαν Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα να προσλαμβάνονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, κάτι που ως τώρα προβλέπεται μόνο για τους Ολυμπιονίκες ατομικών αθλημάτων.

Στο ζήτημα της παραμονής του Θοδωρή Βλάχου στην τεχνική ηγεσία της εθνικής, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, επισήμανε ότι επιθυμία του είναι η συνέχιση της συνεργασίας με τον επιτυχημένο ομοσπονδιακό τεχνικό, επέμεινε όμως στο θέμα της αποκλειστικής απασχόλησης στην εθνική, το οποίο υπήρξε δέσμευσή του πριν τις εκλογές στην ομοσπονδία.

Ο Θοδωρής Βλάχος έκανε λόγο για «μεγάλο δίλημμα» και υπογράμμισε ότι αυτό που του ζητείται είναι σαν να πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στα δύο του παιδιά (την εθνική και τον Ολυμπιακό). Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν τον αφήνει να χαρεί όσο θα ήθελε τη μεγάλη επιτυχία του Τόκιο.

