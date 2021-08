Πολιτική

Πελώνη για φωτιές: Αναγνωρίζουμε τον πόνο των ανθρώπων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για Χαρδαλιά και τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους η κυβερνητική επρόσωπος, Αριστοτελεία Πελώνη.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι αναγνωρίζονται οι δυσκολίες αλλά προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, επανέλαβε πως δεν πυροβολούμε τους μαχητές την ώρα της μάχης και παρέπεμψε για τα περαιτέρω στην αυριανή συνέντευξη του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας παράλληλα πως ήταν κεντρική επιλογή η ενημέρωση να γίνεται επιχειρησιακά, την ώρα της μάχης. Ειδικότερα:

Για το αν νιώθει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για τις αστοχίες ως μέλος της κυβέρνησης

Όπως είπε η κ. Πελώνη: «Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή και την πρώτη δήλωση που έκανε μίλησε για κριτική και αυτοκριτική, ζήτησε συγνώμη ως πολιτικός και ως άνθρωπος που έχει ενσυναίσθηση, προφανώς και δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι απ' όλο αυτό που έγινε. Εννοείται ότι αναγνωρίζουμε τη δυσκολία και τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν είναι καθόλου αμελητέο. Ακούω όλες τις αναλύσεις αυτές τις μέρες κι έχουμε γίνει όλοι ειδικοί».

Είπε ακόμη πως «Η συγγνώμη όλων μπορεί να είναι μια συγγνώμη σε πολλά επίπεδα και βεβαίως πρέπει να γίνει ένα εφαλτήριο για να γίνουμε καλύτεροι όλοι από δω και πέρα, κι εννοώ στη συζήτηση που θα ανοίξει και θα μας πάει παραπέρα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής».

Για το αν ο κ. Χαρδαλιάς απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του κ. Μητσοτάκη

Η κυβερνητική εκπρόσωπος απάντησε: «Όπως γνωρίζετε ο κ. Χαρδαλιάς δίνει τη μάχη, είπε χθες ότι δεν πυροβολούμε τους μαχητές την ώρα που δίνουν τη μάχη. Ακούω όλη αυτή τη συζήτηση, τα μέτωπα μαίνονται, ο κ. Χαρδαλιάς έχει υπερβάλει εαυτόν. Όλες οι παραιτήσεις πάντα όλων των κυβερνητικών στελεχών βρίσκονται στο συρτάρι του πρωθυπουργού. Δεν θα έμπαινα σ' αυτή τη συζήτηση τώρα. Σας θυμίζω ότι αύριο ο πρωθυπουργός θα δώσει συνολική συνέντευξη Τύπου όπου θα απαντήσει σε όλα τα ζητήματα.

Είναι πολύ εύκολο κανείς να κρίνει απέξω. Αντιλαμβάνομαι την καταστροφή, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε την προστασία της ανθρώπινης ζωής που ήταν και είναι προτεραιότητα και ούτε να νομίζουμε πως μια εικόνα στο Συντονιστικό είναι μια απλή εικόνα που κάποιος πατάει ένα κουμπί και λύνονται όλα».

Ως προς την κριτική για το ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν επικοινωνηθεί όπως ό,τι αφορούσε τη χρήση των εναέριων μέσων

«Θα επαναλάβω ότι αντιλαμβάνομαι την αγωνία αλλά την ώρα της μάχης κάποιος τρέχει να σβήσει τη φωτιά και όχι να μετράει εκείνη την ώρα για να δώσει στη δημοσιότητα πόσα Canadair έχει εδώ και πόσα εκεί», τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη.

Πρόσθεσε πως «εξήγησε πολύ αναλυτικά ο κ. Χαρδαλιάς την υπόθεση των πτητικών μέσων χθες, τι ακριβώς συμβαίνει, αυτά τα κρίνουν οι επιχειρησιακοί και οι εξηγήσεις δόθηκαν αναλυτικά».

Για την επιστολή της ΕΣΗΕΑ που την κατηγορούσε για πλημμελή ενημέρωση

Η κ. Πελώνη είπε ότι μίλησε με την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ. «Όπως σας είπα ενημέρωση υπήρχε επιχειρησιακά από τον κ. Χαρδαλιά γιατί όπως σας είπα την ώρα της μάχης δεν πολιτικοποιούνται τα θέματα. Και γνωρίζετε όλοι όσοι βρισκόσασταν στις επάλξεις ότι μιλούσατε με όλους τους συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα επαναλάβω όμως ότι δεν μπορούσε να υπάρξει επιχειρησιακή ενημέρωση από μας. Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες και θα δώσει αύριο συνέντευξη. Αυτή ήταν κεντρική επιλογή. Δεκτή προφανώς και θεμιτή η κριτική, γι αυτό είπα όλα στην ώρα τους».

Για το πλέγμα μέτρων στήριξης των πυροπλήκτων και το αν θα καταστεί δυνατόν να ξεπεραστεί γρήγορα η γραφειοκρατία

Η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρο εξειδικεύτηκε χθες από τους αρμόδιους υπουργούς και τα αρμόδια υπουργεία που δούλευαν όλες αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τάχιστα στην ανακούφιση όσων έχουν πληγεί. Ανακοινώθηκε ειδικό σχέδιο για την Εύβοια η οποία προφανώς είναι μία ξεχωριστή κατηγορία. Θα αναλάβει ο κ. Μπένος την εκπόνηση αυτού του ειδικού σχεδίου».

Εξήγησε στο σημείο αυτό ότι το στοίχημα από δω και πέρα να προχωρήσουμε γρήγορα να κάνουμε ακόμα περισσότερα στον χειρισμό αυτής της κρίσης. Δεν είναι η πρώτη κρίση που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση». Παρέπεμψε για τα περισσότερα στην αυριανή συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Κληθείσα να σχολιάσει όσα ο κ. Τσίπρας είπε για το ότι η κυβέρνηση άφησε αναξιοποίητο το πόρισμα Γκολντάμερ, τόνισε ότι «φοβάμαι ότι το πόρισμα αυτό δεν έχει διαβαστεί σωστά γιατί υπάρχουν σημεία που αναφέρονται αυτές τις μέρες σε ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι ακριβή».

Είπε ακόμη ότι αυτό που προέχει είναι η κυβέρνηση που έχει ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο να το υλοποιήσει και έκανε αναφορά στο πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Πολιτικής Προστασίας ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αναμένονται και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι μέχρι τις 7 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αποστείλει εκπρόσωπο στην αρμόδια επιτροπή για την Πολιτική Προστασία.

Κλείνοντας, η κ. Πελώνη απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τυχόν επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Μόσχα για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων τόνισε πως «οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι καλές όπως ξέρετε, σήμερα πετάνε και τα δύο ρωσικά αεροσκάφη που μπορούν να ρίξουν πολλούς τόνους νερού. Θέλω να μείνω στο ότι πάρα πολλές χώρες έδωσαν βοήθεια και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας απ' όπου ζητήθηκε αρωγή από την πρώτη μέρα και διμερώς βέβαια και όλα αυτά προφανώς δεν έγιναν τυχαία».

Ειδήσεις σήμερα:



Οδηγός λεωφορείου βρήκε πορτοφόλι με 1500 ευρώ και το παρέδωσε

Κορονοϊός - εισπνεόμενα εμβόλια: Πόσο αποτελεσματικά είναι

Καύσωνας: Στους 49 βαθμούς “ψήνεται” η Τυνησία