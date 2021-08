Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πλατεία Συντάγματος, Παιανία και Αθηνών - Λαμίας

Πώς θα επηρεαστούν οι οδηγοί. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι ρυθμίσεις.

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας λόγω εργασιών, σε μια λωρίδα στην πλατεία Συντάγματος, στην Παιανία και στην ΕΟ Αθηνών-Λαμίας

Προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται από την Τροχαία, από χτες το βράδυ έως και τις 29-8-2021, λόγω εργασιών.

Η διακοπή γίνεται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Πλ. Συντάγματος, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρ. Σερβίας και Μητροπόλεως.

Διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή από παρακαμπτήριους δρόμους γίνεται επίσης λόγω εργασιών, σήμερα και αύριο, καθ' όλο το 24ωρο, στην Λ. Λαυρίου στην Παιανία, καθώς και στην λωρίδα επιβράδυνσης της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, στο 20,060 χιλιόμετρο.

