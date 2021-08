Πολιτισμός

Φωτιά στο Τατόι - Μενδωνη: Επτά κτήρια υπέστησαν ζημιές (εικόνες)

Η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε και για τα τα αντικείμενα που περιείχαν τα δύο κοντέινερ που κάηκαν

Επτά κτήρια στο Τατόι υπέστησαν ζημιές από την καταστροφική φωτιά στην Αττική που ξεκίνησε από τη Βαρυμπόμπη, με βάση όσα είπε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η υπουργός έδωσε πληροφορίες σχετικά και με τα αντικείμενα που περιείχαν τα δύο κοντέινερ που κάηκαν. «Αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή κατάσταση σε σχέση με τα μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και όχι μόνο. Όσοι βρεθήκαμε δίπλα στη φωτιά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες που ζήσαμε και οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη -οικολογική κυρίως- ζημιά», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι: «Η φωτιά στο Τατόι ξεκίνησε την Τρίτη, έσβησε Τετάρτη ξημερώματα και υπήρξε ένας δεύτερος κύκλος την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι στην Εύβοια δεν έχουμε σχεδόν κανένα πρόβλημα ως σήμερα, στη δε Λακωνία τα προβλήματα που προκύπτουν σε μεταβυζαντινούς ναούς είναι εξαιρετικά περιορισμένα…

Γράφτηκαν πολλά για τα επενδυτικά σχέδια στο Τατόι, αυτά προφανώς δεν ισχύουν, παραμένουμε στον στόχο μας, όπως προβλέπεται στη μελέτη βιωσιμότητας που ήδη εφαρμόζουμε. Από το τέλος Μαρτίου υπάρχει και διυπουργική επιτροπή, προκειμένου ο καθένας να λειτουργήσει κατά την αρμοδιοτητά του συντονισμένα στην αποκατάσταση του κτήματος. Επίσης, έγινε υπογειοποιηση δικτύων, συστηματική αποψίλωση, συστηματική καταγραφή κινητών αντικειμένων που ξεπερνούν τις 100.000 και διαδικασίες για διαγωνισμούς αποκατάστασης κτηρίων.

Χάσαμε μεγάλο μέρος του δάσους. Δεν είναι αμελητέο δεν είναι εύκολο να το αποδεχθεί κανείς.

«Στα μνημεία, οι απώλειες δεν ήταν μεγάλες χάρη στην παρέμβαση όλων -κυρίως της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής και της Αστυνομίας- με συντονισμένες προσπάθειες δικών μας υπηρεσιών.

Αυτή τη στιγμή προχωρούμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε αναλάβει ως ΥΠΠΟ για την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης των κτιρίων, όπως προβλέπεται στην μελέτη βιωσιμότητας. Αναθέσαμε ήδη την μελέτη για την σωστή αναδάσωση του ιστορικού πυρήνα και στα 1600 στρέμματα και ευρύτερα στα 6.000 στρέμματα.

Σύντομα θα ανακοινωθεί ομάδα της μελέτης για την αναδάσωση.

Επίσης, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν αποκατασταθεί. Το δίκτυο νερού έχει πλέον αποκατασταθεί και ήδη μόλις αποκατασταθεί και η ποσότητα του νερού που θέλουμε θα υπάρξει και η ανάλογη πίεση.

Είχαμε ζημιές σε επτά κτήρια. Οι ζημιές αυτές δεν δημιούργησαν περισσότερα δομικά προβλήματα από τα υπάρχοντα, εξαιτίας του χρόνου που είχε ταλαιπωρήσει τα κτίρια του Τατοΐου. Κάηκαν οι στέγες κάποιες εξ’ αυτών, ήταν νεότερες επεμβάσεις σωστικές του υπουργείου Πολιτισμού. Κάηκαν και ξύλινα κουφώματα που επίσης είχαν αποκατασταθεί από το ΥΠΠΟ ή ήταν ψευτοκουφώματα.

Τα επτά κτήρια είναι τα εξής: Οικία Στουρμ, κτίριο τηλεπικοινωνιών, οικία φροντιστή, κτίριο φρουράς τάφων, κτίρια δασονομείου, κτίριο προσωπικού, διευθυντήριο. Για τα κτίρια φρουράς τάφων, προσωπικού, διευθυντηρίου και δασονομείου, ξεκινούν ήδη οι μελέτες τους, με αυτεπιστασία, που θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε κάθε κτήριο που γίνονται μελέτες ή οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε φάση δημοπράτησης, προβλέπεται μελέτη με πυρανίχευση και πυρόσβεση».

Τι έγινε με τα κοντέινερ

«Τα 100.000 αντικείμενα που δέχονται τη φροντίδα, τη συντήρηση, την καταγραφή βρίσκονται σε κοντέινερ στο χώρο του κτήματος. Το 2020 και 2021 ο αριθμός των αντικειμένων αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με αυτά που ξέραμε ότι υπάρχουν, αλλά μέχρι τα τελευταία δυο χρόνια ήταν στοιβαγμένα μέσα σε κτίρια που έπρεπε να αδειάσουν για να καταγραφούν τα αντικείμενα, αλλά και να μελετηθούν τα κτίρια για να μπουν σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Τα κοντέινερς έμειναν άθικτα από τη φωτιά. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε δυο οικίσκους δίπλα στα ανάκτορα. Ο ένας κατεστράφη μερικώς και ο άλλος ολοσχερώς. Αυτός που καταστράφηκε ολοσχερώς περιείχε αντικείμενα που -σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση- ήταν μικρής αξίας και σε κακή κατάσταση διατήρησης. Το υλικό είχε ήδη αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Συντήρησης και τα αντικείμενα που είχαν κριθεί σημαντικά είχαν μεταφερθεί σε άλλους χώρους. Υπήρχε κάποια οικοσκευή, μαγειρικά σκεύη, μια ραπτομηχανή, προστατευτικά τζακιών (που δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα) έντυπα και βιβλία που δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα και μέρος της κάβας».

