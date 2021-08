Κοινωνία

Κορονοϊός: Άνοιγμα σχολείων στις 13 Σεπτεμβρίου

Τι αναφέρει το Υπ. Παιδείας για τους όρους υπό τους οποίους θα γίνονται τα μαθήματα δια ζώσης. Πως θα μπαίνουν στις τάξεις μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με αναφέρονται τα εξής:

"Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών, ανακοινώνει:

Τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζομένου. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα.

Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψιν πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών και αναλόγως της πορείας της πανδημίας στη χώρα. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

Παροτρύνουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προστασίας από τον κορωνοϊό, πριν την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος όλων μας, η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών μας δομών".