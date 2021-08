Κοινωνία

Αθήνα: 40χρονος διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 40χρονο που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαϊνης και χασίς στην Αθήνα. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" της ΕΛΑΣ.

Ένας 40χρονος ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη πριν τρεις μέρες από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα πιστοποιήθηκε η δράση του 40χρονου, ενώ εντοπίστηκε ο χώρος αποθήκευσης και φύλαξης ναρκωτικών, που διατηρούσε, μέσα στον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

765 γραμμ. κοκαΐνης,

2.286 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

88 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά,

πιστόλι φωτοβολίδας,

μαχαίρι,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

φωτοβολίδα,

αμπούλα για πιστόλι αερίου,

6 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 5.191 ευρώ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πελώνη για φωτιές: Αναγνωρίζουμε τον πόνο των ανθρώπων

Φωτιά στη Γορτυνία: Νέα αναζοπύρωση και εντολή εκκένωσης

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: Πώς θα γίνει ασφαλής επανηλεκτροδότηση των πυρόπληκτων περιοχών