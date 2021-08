Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια – Τζιτζικώστας: 54 γεννήτριες για τους πυρόπληκτους (εικόνες)

Βενζινοκίνητες γεννήτριες που θα βοηθήσουν στη μάχη κατά των πυρκαγιών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 54 βενζινοκίνητες γεννήτριες που θα βοηθήσουν στη μάχη κατά των πυρκαγιών και θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί στην περιοχή.

«Στεκόμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στους δήμους και τους συμπολίτες μας που αυτές τις ημέρες δοκιμάζονται σκληρά στην Εύβοια. Δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, διαθέτοντας 54 γεννήτριες, που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και την Αυτοδιοίκηση στη διαχείριση της καθημερινότητας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αυτές τις ημέρες καμία περιφέρεια, κανένας δήμος και κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος», σημειώνει ο κ. Τζιτζικώστας.

Η βοήθεια αφορά σε 40 μηχανήματα ΑVR οικιακής χρήσης, ισχύος 3ΚW που διαθέτουν σταθεροποιητή τάσης και 14 μηχανήματα επαγγελματικής χρήσης, ισχύος 8ΚW που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της δασοπυρόσβεσης, αλλά και τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί στην Εύβοια. Η βοήθεια θα παραδοθεί σήμερα στην Χαλκίδα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Παράλληλα με αυτήν την πρωτοβουλία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ξεκίνησε τη δράση «Είμαστε Δίπλα σας» και συγκεντρώνει αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να ενισχύσει και να στηρίξει τους πληγέντες συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στις πυρόπληκτες περιοχές όλης της χώρας, καθώς και τις δυνάμεις που συμβάλλουν στη δασοπυρόσβεση.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

