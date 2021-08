Πολιτική

Φωτιές- Μητσοτάκης: Ευχαριστίες σε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τρεις ηγέτες χωρών

Τις ευχαριστίες του για την αρωγή που δέχθηκε η χώρα μας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, Κλάους Βέρνερ Γιοχάνις.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους τρεις ηγέτες για την πολύτιμη αρωγή των χωρών τους προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ουκρανία, το Κατάρ και η Ρουμανία έχουν συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης, στέλνοντας συνολικά 340 πυροσβέστες και 24 οχήματα. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, οι οποίες και αποτυπώθηκαν στην άμεση επικοινωνία και ανταπόκριση στο αίτημα της Ελλάδας για επείγουσα συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Από την πλευρά τους, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Εμίρης του Κατάρ και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό.

Επικοινωνία Δένδια με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter o Νίκος Δένδιας, "Σε τηλεφωνική επικοινωνία, η ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ W.Sherman εξέφρασε συμπαράσταση στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές. Την ενημέρωσα για την κατάσταση & της εξέφρασα θερμές ευχαριστίες για το μήνυμα στήριξης & την παροχή βοήθειας εκ μέρους των ΗΠΑ".

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, η ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ W.Sherman εξέφρασε συμπαράσταση στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές. Την ενημέρωσα για την κατάσταση & της εξέφρασα θερμές ευχαριστίες για το μήνυμα στήριξης & την παροχή βοήθειας εκ μέρους των ΗΠΑ. pic.twitter.com/ymX9lNb5n0 — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 11, 2021





Ειδήσεις σήμερα

Φωτιά - Περιφέρεια Αττικής: Δέκα παρεμβάσεις για τη θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κορονοϊός: Άνοιγμα σχολείων στις 13 Σεπτεμβρίου