Φωτιά στην ανατολική Μάνη: Επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις

Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανατολική Μάνη

Συνεχίζουν να επιχειρούν στην Ανατολική Μάνη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς όμως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν κάποια σημαντική αναζωπύρωση της φωτιάς.

Μάλιστα, στις περιοχές Γέρμα και Σκαμνάκι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν άμεσα μία αναζωπύρωση, πριν αυτή προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με περίπου 25 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ δύο αεροπλάνα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν δυνάμεις του στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, και η αυτοδιοίκηση με υδροφόρες της.

