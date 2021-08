Οικονομία

Τουρισμός για όλους: Κληρώθηκαν οι νέοι δικαιούχοι

Η εξαργύρωση των νέων διατακτικών (e-vouchers) μπορεί να ξεκινήσει άμεσα σε όλη τη χώρα

Αναδείχθηκαν οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» του υπουργείου Τουρισμού μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε εχθές, Τρίτη, 10 Αυγούστου και ώρα 12:30, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Πλέον, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της κλήρωσης και θα ακολουθήσει η απόδοση των διατακτικών (vouchers) στους δικαιούχους/ωφελούμενους.

Στην κλήρωση συμμετείχαν 309.295 έγκυρες αιτήσεις πολιτών, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στον οριστικό πίνακα αιτηθέντων και αποδόθηκαν 35.120 vouchers σε 61.850 ωφελούμενους για καταλύματα, καθώς και 35.732 vouchers σε 66.501 ωφελούμενους για τουριστικά γραφεία, βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος για το 2021 και του συνολικού σχεδιασμού. Συνολικά, αποδόθηκαν 70.852 vouchers σε 128.351 νέους ωφελούμενους του προγράμματος, που προστίθενται στα 423.751 vouchers σε 753.559 ωφελούμενους που αποδόθηκαν το 2020.

Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί 33.822 διατακτικές (e-voucher) από 67.860 ωφελούμενους.

Ο κατάλογος των κληρωθέντων ωφελούμενων μελών του προγράμματος θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στον ιστότοπο του υπουργείου Τουρισμού και στην πλατφόρμα tourism4all.gov.gr ενώ το e-voucher θα λαμβάνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet μέσω της πλατφόρμας.

Η εξαργύρωση των νέων διατακτικών (e-vouchers) μπορεί να ξεκινήσει άμεσα σε όλη τη χώρα.

Η αρμόδια υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η χώρα λόγω της πανδημίας και των καταστροφικών πυρκαγιών, συνεχίζουμε και διευρύνουμε το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους". Στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ταυτόχρονα με τη στήριξη της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατεξοχήν ωφελούμενοι του προγράμματος είναι η μέση ελληνική οικογένεια και οι νέοι.

Με την απόδοση των 70.852 διατακτικών στους 128.351 νέους ωφελούμενους, το υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί τον σχεδιασμό του και ανταποκρίνεται με πράξεις στις προκλήσεις της δύσκολης τουριστικής περιόδου που διανύουμε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία απέναντι στις αντιξοότητες, ώστε να βγούμε από την κρίση με πλεόνασμα προοπτικής για τον ελληνικό τουρισμό και τους ανθρώπους του».

