Κορονοϊός - Λινού: Λογική η αύξηση στα κρούσματα

Ποιος δείκτης ανησυχεί την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ

«Η αύξηση στα κρούσματα είναι λογική, ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι βασικός, αυτός που ανησυχεί είναι ο δείκτης θετικότητας που έχει αυξηθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες, έχει φτάσει στο 4%-5%», είπε η Αθηνά Λινού στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Βαφειάδη.

Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, «όσο και αν ακούγεται οξύμωρο όταν μιλάμε για 4.000 κρούσματα, ο αριθμός είναι λογικός και παράλληλα είναι ανησυχητικός, διότι μιλάμε για μια μετάλλαξη που είναι πολύ μεταδοτική, μια από εκείνες με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα στην Ιστορία».

Η κ. Λινού συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή και για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων, ενώ όπως είπε «αυτήν την περίοδο, λόγω και των πυρκαγιών που θα οδηγήσουν σε συγκατοίκηση σε σπίτια συγγενών ή σε δομές, θα έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς είναι λογικό μέσα σε αυτήν την καταστροφή να μην αναφερόμαστε και να μην υπενθυμίζουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας για τον κορονοϊό».

