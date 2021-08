Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Εύβοια: η μεγαλύτερη φωτιά όλων των εποχών στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στο πλαίσιο για την ανασυγκρότηση του νησιού, τι θα ισχύσει για τις δασικές και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τι λένε ειδικοί για τα ακραία φαινόμενα και τον ρυθμό επανάληψης τους.

Σε πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα υπολογίζει την έκταση της καταστροφής στην Εύβοια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Κοπέρνικος, εκτιμώντας μάλιστα ότι μπορεί να φτάσει τις 700.000 στρέμματα. Οδηγός της Επιτροπής Μπένου για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας θα είναι έκθεση της Ακαδημίας Αθηνών.

Αυτό είναι το εύρος της καταστροφής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικών καταγραφών για τις καμένες εκτάσεις και οι φωτογραφίες που δημοσιεύει η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζει το εύρος καταστροφής

Στην Βόρεια Εύβοια 507.950 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη έκταση η οποία με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις μπορεί να φτάσουν και στα 700 0000 Τα στοιχεία μιλούν για την μεγαλύτερη καταστροφή όλων των εποχών στην Ελλάδα από μία και μόνο πυρκαγιά.

Ο συντονιστής της υπό σύσταση επιτροπής έρευνας ανθεκτικότητας των ελληνικών δασικών υποσυστημάτων Χρήστος Ζερεφός μίλησε στον ΑΝΤ1: «Στόχος της Επιτροπής είναι να αναλύσει με τα σημερινά δεδομένα τρόπους παρακολούθησης προστασίας αλλά και διαχείρισης όχι μόνο του οικοσυστήματος των δασών στη χώρα αλλά και του οικοσυστήματος των δασών σε συνθήκες πυρκαγιάς όπως αυτές που περάσαμε και περνάμε τις δυο εβδομάδες αυτές διότι αυτές οι συνθήκες υπολογίζουμε από τα κλιματικά μας μοντέλα ότι θα ξαναέρθουν και μάλιστα συχνότερα»

Προκειμένου να μη χαθεί χρόνος ενόψει των βροχών του φθινοπώρου το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά ταυτόχρονα στην χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην έκδοση δασικών διατάξεων για τις καμένες εκτάσεις ενώ θα χρηματοδοτηθούν με 200 000 ευρώ 6 κέντρα διάσωσης και περίθαλψης της άγριας ζωής.

Στη μάχη για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας μπαίνει με απόφαση Κυριακού Μητσοτάκη ο Σταύρος Μπένος που ως δήμαρχος είχε συνδεθεί με την αναμόρφωση της Καλαμάτας μετα τους καταστροφικούς σεισμούς το 1986 και βραβεύτηκε για το αποτέλεσμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων.

Η αναδιαμόρφωση της περιοχής και η προστασία τους δάσους είναι μια υπόθεση που αφορά το σύνολο της κοινωνίας τονίζουν οι ειδικοί .

«Τα δάση είναι η ανάσα που έχει η Ελλάδα μας σε περίοδο καύσωνος. Επομένως θα πρέπει να τα προστατεύσουμε να τα αγκαλιάσουμε όλοι και να τα παρακολουθούμε με επιστημονικές μεθόδους πυροπροστασίας» εξηγεί ο κ. Ζερεφός

Προηγούμενη μελέτη της Ακαδημία Αθηνών είχε υπολογίσει το κόστος της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα - αν δεν ληφθούν μέτρα - τουλάχιστον στα 700 δις ευρω.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια - Σε ποια μέτωπα επιχειρεί (βίντεο)

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Άνδρος: Εργαζόμενοι φοιτητές έσωσαν γυναίκα από πνιγμό (βίντεο)