Παράξενα

Άνδρος: Εργαζόμενοι φοιτητές έσωσαν γυναίκα από πνιγμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι δύο νεαροί, που εργάζονται σε beach bar, για την προσπάθεια τους, που στάθηκε σωτήρια για την ζωή της ηλικιωμένης.

Χωρίς ενδοιασμούς, ο Δημήτρης Βάμβουρας και ο Χάρης Καραδήμας ανταποκρίθηκαν ακαριαία στις εκκλήσεις μιας γυναίκας, που προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας, σε παραλία της Άνδρου.

Εργαζόμενοι φοιτητές και οι δύο, σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, δεν δίστασαν στιγμή.

Όπως λέει ο Δημήτρης Βάμβουρας, «ήρθαμε στην παραλία κατά τις 9 η ώρα για να την καθαρίσουμε και να την ετοιμάσουμε και πέρα από τα όρια της παραλίας ακούγαμε διάφορα αγκομαχητά και αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι κακό γίνεται».

Χάρη στα ταχύτατα αντανακλαστικά και των δύο, η επιχείρηση διάσωσης στέφθηκε με επιτυχία και η γυναίκα ανασύρθηκε σώα στην ακτή.

Ο Χάρης Καραδήμας λέει «Δεν το σκεφτήκαμε ούτε δευτερόλεπτο. Απλά βοηθήσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος το είχε ανάγκη. Ήταν λες και είχε πάθει κρίση πανικού, οπότε αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, έβγαλα τα ρούχα μου, έμεινα με το μαγιό και βούτηξα να σώσω την κυρία. Ο Δημήτρης την προσέγγισε και αυτός με το κανό και μαζί τη βγάλαμε αργά-αργά προς την ακτή».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά την διάρκεια της θερινής σεζόν το 65% των θανάτων στη θάλασσα οφείλεται σε πνιγμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Αστυνομία: προσοχή σε εράνους από απατεώνες

Τουρισμός για όλους: Κληρώθηκαν οι νέοι δικαιούχοι

Φωτιές- Μητσοτάκης: Ευχαριστίες σε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια