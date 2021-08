Αθλητικά

Μέσι: “τρέλα” στο Παρίσι για την “χρυσή μεταγραφή” (βίντεο)

Οι πρώτες εμφανίσεις και δηλώσεις του σουπερ σταρ της μπάλας για την νέα του ομάδα. “Ζαλίζουν” οι αριθμοί για τα ποσά που θα κερδίζει ο παίκτης.

Της Λίτσας Ιωάννου

Η μεταγραφή του αιώνα είναι γεγονός! Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είπε αντίο μετά από 17 χρόνια στη Μπαρτσελόνα, παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα από την Παρί Σεν Ζερμέν και δήλωσε πως στόχος του είναι η κατάκτηση του Champions League.

Κάπως έτσι, η «εποχή Λιονέλ Μέσι» ξεκίνησε στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως δήλωσε ο Μέσι, «θέλω να ξεκινήσω αμέσως προπονήσεις και να συναντηθώ με τους συμπαίκτες μου, με τον προπονητή και να ξεκινήσω αυτή τη νέα εποχή στην καριέρα μου».

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει με τους Παριζιάνους στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς, όπως είπε, «ο στόχος και το όνειρό μου είναι να καταφέρω να σηκώσω ακόμη ένα Champions League και νομίζω ότι ήρθα στο ιδανικό μέρος για να το πετύχω”.

“Εδώ είναι Παρίσι”, έγραφε το μπλουζάκι του Λιονέλ Μέσι, που έδωσε από το παράθυρο του αεροδρομίου τοn ρυθμό για να «τρελαθούν» οι φίλαθλοι των Παριζιάνων.

“Μεθυσμένη πολιτεία” το «Πάρκο τω Πριγκίπων», με τον «βασιλιά» Μέσι να φωτογραφίζεται με τη φανέλα με το νούμερο 30 και να κάνει τα πρώτα του μαγικά με την στρογγυλή θεά.

«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Η επιθυμία μου να συνεχίσω να κερδίζω είναι η ίδια όπως πάντα και γι 'αυτό ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο, γιατί είναι ένας φιλόδοξος σύλλογος», είπε ο Μέσι.

Ο Αργεντίνος άσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2023 και ούτε λίγο ούτε πολύ τον χρόνο θα κερδίζει 35 εκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς 104.000 ημερησίως.

Τα λεπτά για το Μέσι θα είναι πραγματικά χρήμα, με το λογαριασμό του να γεμίζει με πάνω από 8.000 ευρώ την ώρα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πάντως έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση, αφού οι φίλοι της ομάδας σπεύδουν να αγοράσουν τη φανέλα με το όνομα του Μέσι.

Οι Παριζιάνοι, πριν καν ο Αργεντίνος κλείσει 24ωρο στο Παρίσι, έβαλαν 23 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους, πουλώντας πάνω από 150.000 φανέλες με το όνομα του.

