Φιλιππίνες: σεισμός 7,2 Ρίχτερ

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν οι Αρχές, αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε περιοχή 66 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης Μπομπόν στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός εχει μέγεθος 6,9 βαθμούς και σημειώθηκε σε βάθος 60 χλμ.

