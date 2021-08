Κοινωνία

Φωτιές - αυτοψίες: προσωρινά “κόκκινο” 1 στα 3 σπίτια

Εντατικά συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες, αλλά και ναούς, μνημεία και δημόσια κτήρια που λαβώθηκαν. Τι δείχνουν οι αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Σε εξέλιξη είναι οι εντατικοί έλεγχοι κτηρίων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές, που πραγματοποιούνται από τους μηχανικούς του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, μέχρι σήμερα, 11 Αυγούστου, έχουν διεξαχθεί 940 αυτοψίες.

Συγκεκριμένα, στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 539 αυτοψίες, εκ των οποίων 312 στο Δήμο Αχαρνών, 37 στο Δήμο Κηφισιάς, 163 στο Δήμο Ωρωπού και 27 στο Δήμο Διονύσου.

Αντίστοιχα, διενεργήθηκαν 132 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 67 στην Π.Ε. Ηλείας, 20 στην Π.Ε. Μεσσηνίας και 45 στην Π.Ε. Λακωνίας.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 257 αυτοψίες και τέλος 12 αυτοψίες διενεργήθηκαν στο Δήμο Λοκρών στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών, 692 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 253 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 235 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 204 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν. Επίσης, διενεργήθηκαν 58 αυτοψίες σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 11 είναι κατάλληλοι για χρήση, 29 προσωρινά ακατάλληλοι και 18 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν ακόμα 182 αποθήκες/στάβλοι κ.λπ., εκ των οποίων 17 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 67 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 98 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Τέλος, ελέγχθηκαν 8 δημόσια κτήρια ή/και ιεροί ναοί, εκ των οποίων ένα κρίθηκε κατάλληλο για χρήση, 4 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση και 3 επικίνδυνα για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Την Πέμπτη, κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών θα βρίσκονται στην Αττική, στην πλατεία της Βαρυμπόμπης για τη διενέργεια αυτοψιών όπου δεν κατέστη αυτή μέχρι σήμερα δυνατή, λόγω απουσίας των ιδιοκτητών.

Στην Πελοπόννησο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες στις Π.Ε. Ηλείας, Αρκαδίας και Λακωνίας, όπου το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Παράλληλα, θα συνεχισθούν οι εντατικοί έλεγχοι στη Β. Εύβοια, στις περιοχές των Δήμων Μαντουδίου και Ιστιαίας – Αιδηψού, όπου το επιτρέπουν οι κατά τόπους συνθήκες.

Καραμανλής: Θα σταθούμε δίπλα στους πληγέντες

Σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής μαζί με τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη επισκέφθηκαν τη Βαρυμπόμπη, όπου συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τα ειδικά κλιμάκια του υπουργείου. Ο κ. Καραμανλής επισήμανε: «Οι εικόνες που αντικρίσαμε μας προκαλούν οδύνη. Όμως όλοι μαζί, η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, θα σταθούμε δίπλα στους πληγέντες για να επουλωθούν οι πληγές όσο το δυνατό πιο γρήγορα».

Επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε: «Οι μηχανικοί μας εργάζονται ακατάπαυστα και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτατα η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Και γι' αυτό θέλω δημόσια - όπως το έκανα και κατ/ ιδίαν- να τους ευχαριστήσω. Να είναι βέβαιοι οι συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτή την ώρα ότι δεν θα μείνει κανείς μόνος».

