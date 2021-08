Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Φωτιές από κεραυνούς σε Κασσάνδρα και Σιθωνία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πέντε διαφορετικές εστίες επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιές ξέσπασαν στη Φούρκα και στο Άφυτο, στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με στόχο να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η έκταση στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά είναι δασική, ωστόσο, βρίσκεται αρκετά κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε και στη Σιθωνία Χαλκιδικής , σε δύο σημεία, σε δασική έκταση κοντά στον Παρθενώνα και σε έκταση κοντά στο Ξενοδοχείο Porto Carras.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι πυρκαγιές οφείλονται σε πτώσεις κεραυνών. Στα μέτωπα επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 35 οχήματα.

ΠΗΓΗ: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - αυτοψίες: προσωρινά “κόκκινο” 1 στα 3 σπίτια

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Ελπιδοφόρες τρεις νέες θεραπείες

Στέλιος Αργυρόπουλος: Θύμα κλοπής ο Ολυμπιονίκης του πόλο