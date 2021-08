Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: Φωτιά στο Καστέλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντά στο αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Π.Υ Ηρακλείου με αφορμή φωτιά που εκδηλώθηκε απόψε στο Καστέλι του δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας.'

Αμεσα κινητοποιήθηκαν τα πυροσβεστικά οχήματα του στρατιωτικού αεροδρομίου, ενώ επίσης πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα άνδρες συνέδραμαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της περιφερειακής διεύθυνσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, η παρουσία της φωτιάς κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκυμονούσε κινδύνους, ωστόσο η άμεση επέμβαση των οχημάτων του αεροδρομίου βοήθησε να αποσοβηθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Φωτιές από κεραυνούς σε Κασσάνδρα και Σιθωνία (βίντεο)

Φωτιές - αυτοψίες: προσωρινά “κόκκινο” 1 στα 3 σπίτια

NBA: στους Μπακς ο Καλαϊτζάκης (βίντεο)