UEFA Super Cup: η Τσέλσι πήρε το “θρίλερ” με τη Βιγιαρεάλ

Οι «μπλε» βύθισαν… το «κίτρινο υποβρύχιο» και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Η Τσέλσι είναι η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2021, καθώς στον μεγάλο τελικό του UEFA Super Cup, νίκησε τη Βιγιαρεάλ με 6-5 στα πέναλτι (1-1 κανονικός αγώνας και παράταση), έχοντας ως... ήρωα τον Κέπα Αριθαμπαλάγκα, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Ισπανών στη «ρωσική ρουλέτα» των έντεκα μέτρων. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν πρώτοι το σκορ στο «Windsor Park» του Μπέλφαστ με τον Ζιγιές στο 27’, ισοφάρισε ο Ζεράρ Μορένο στο 73’ για τα «κίτρινα υποβρύχια» που είχαν και δύο δοκάρια στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Οι «μπλε» ξεκίνησαν πολύ καλύτερα στον αγώνα. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Βέρνερ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, όταν «τρύπωσε» στην καρδιά της άμυνας της Βιγιαρεάλ και πλάσαρε με τη μία μετά σέντρα του Ζιγιές, όμως ο Ασένχο αντέδρασε εξαιρετικά διώχνοντας σε κόρνερ.

Η Τσέλσι συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά τη Βιγιαρεάλ κι εντέλει έφτασε στο γκολ στο 27’ με τον Χακίμ Ζιγιές. Ο Αλόνσο έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στο χώρο προς τον Χάβερτς, ο οποίος από θέση αριστερού εξτρέμ έβγαλε «ξυραφένια» ασίστ προς τον Ζιγιές, που δεν αστόχησε από κοντά, κάνοντας το 1-0 για τους «μπλε».

Η Βιγιαρεάλ αποφάσισε να βγει λίγο πιο μπροστά μετά το γκολ και στο 33’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Ντία, όμως το πλασέ του Σενεγαλέζου έδιωξε εντυπωσιακά ο Μεντί, κρατώντας το προβάδισμα της Τσέλσι.

Στο 35’ από σέντρα του Ζιγιές, ο Αλόνσο σούταρε με τη μία για να διώξει ο Ασένχο στη γωνία του, ενώ ένα λεπτό αργότερα από φάουλ του Μαροκινού, ο Ζούμα δεν έβαλε καλά το πόδι του, πλασάροντας πάνω από την εστία.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, οι Ισπανοί έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους, όταν από σέντρα του Πίνο, ο Αλμπέρτο Μορένο εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» από πλάγια αριστερά, όμως η μπάλα χτύπησε με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε καθαρά εκτός γραμμής κι απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της Τσέλσι.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Χάβερτς είχε ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ (48’), ενώ στο 52’ η Βιγιαρεάλ είχε και δεύτερο δοκάρι με τον Ζεράρ Μορένο. Από λάθος πάσα του Μεντί, ο φορ των «κίτρινων υποβρυχίων» μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Μεντί ακούμπησε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να πάρει πορεία προς το δεξί δοκάρι και να απομακρυνθεί στη συνέχεια απ’ τους αμυντικούς.

Η ισπανική ομάδα συνέχιζε να βγάζει πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, απέναντι σε μία Τσέλσι που έμοιαζε απόλυτα «βραχυκυκλωμένη» μετά την έξοδο του Ζιγιές στο 43’ λόγω τραυματισμού στην ωμοπλάτη (εξάρθρωση ώμου), έχοντας για πολύ ώρα παθητικό ρόλο στο ματς.

Στο 68’ ο Μεντί απέκρουσε και το κοντινό σουτ του Εστουπινιάν, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και στο 73’ στην προσπάθεια του Ζεράρ Μορένο (από ασίστ του Ντία), ο οποίος πλάσαρε ψηλά ισοφαρίζοντας σε 1-1. Αυτό ήταν το 83ο γκολ του Ισπανού φορ με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ, που προσπέρασε πλέον τον Μάρκο Ρόσι στην πρώτη θέση των σκόρερ του κλαμπ.

Στο τελευταίο τέταρτο η Τσέλσι ανέκτησε τα ηνία του αγώνα, αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους προς την εστία του Ασένχο, μετρώντας μόνο μία καλή στιγμή, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με το σουτ του Αλόνσο που πέρασε λίγο άουτ.

Στη παράταση, ο Πούλισικ σπατάλησε μία απίστευτη ευκαιρία στο 100ό λεπτό, πλασάροντας ελάχιστα άουτ από τα πέντε μέτρα, ενώ στο 119’, ο Τόμας Τούχελ έκανε μία πολύ... διαφορετική κίνηση περνώντας στο γήπεδο ως αλλαγή τον Κέπα αντί του Μεντί, θεωρώντας πως ο Ισπανός γκολκίπερ είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στα πέναλτι. Και δικαιώθηκε για την επιλογή του, καθώς απέκρουσε τα πέναλτι των Μαντί και Αλμπιόλ, χαρίζοντας το τρόπαιο στην Τσέλσι!

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Χάβερτς απόκρουση του Ασένχο

Ζεράρ Μορένο 0-1

Αθπιλικουέτα 1-1

Μαντί απόκρουση του Κέπα

Αλόνσο 2-1

Εστουπινιάν 2-2

Μάουντ 3-2

Γκόμες 3-3

Ζορζίνιο 4-3

Ράμπα 4-4

Πούλισικ 5-4

Φόιτ 5-5

Ρούντιγκερ 6-5

Αλμπιόλ απόκρουση του Κέπα

Διαιτητής: Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

Κίτρινες: Ρούντιγκερ, Κέπα – Πίνο, Ράμπα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΕΛΣΙ (Τόμας Τούχελ): Μεντί (119’ Κέπα), Ζουμά (66’ Κρίστενσεν), Σαλομπά, Ρούντιγκερ, Χάντσον-Οντόι (82’ Αθπιλικουέτα), Καντέ (65’ Ζορζίνιο), Κόβατσιτς, Αλόνσο, Ζιγιές (43’ λ.τρ. Πούλισικ), Χάβερτς, Βέρνερ (65’ Μάουντ).

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ (Ουνάι Έμερι): Ασένχο, Φόιτ, Αλμπιόλ, Πάου Τόρες, Πεδράθα (58’ Εστουπινιάν), Τριγκέρος (70’ Γκόμες), Καπουέ (70’ Γκασπάρ), Αλμπέρτο Μορένο (85’ Μορλάνες), Πίνο (91’ Μαντί), Ζεράρ Μορένο, Ντία (86’ Ράμπα).

