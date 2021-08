Κόσμος

Βρετανία: η κυβέρνηση Τζόνσον “κόβει” χιλιάδες θέσεις από το Δημόσιο

Όλα τα υπουργεία καλούνται να αντιστρέψουν την αύξηση του προσωπικού τους εξαιτίας του Brexit και της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Υπουργοί της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον καταρτίζουν σχεδιασμούς για την περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών την επόμενη τριετία, κατά την εφημερίδα The Times.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγία σε όλα τα υπουργεία να υποδείξουν πού μπορούν να γίνουν περικοπές ενόψει της αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών το φθινόπωρο, αναφέρει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές, που δεν κατονομάζονται.

Κατά το ρεπορτάζ των Τάιμς, στα υπουργεία ειπώθηκε ότι θα πρέπει να αντιστρέψουν την αύξηση του προσωπικού τους εξαιτίας του Brexit και της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Στα συνδικάτα του δημόσιου τομέα ειπώθηκε ότι οι περικοπές θα επιδιωχθεί να γίνουν κυρίως μέσω της μη πρόσληψης νέων λειτουργών όταν συνταξιοδοτούνται εργαζόμενοι, πάντα σύμφωνα με τους Τάιμς.

