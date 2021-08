Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και τους περισσότερους δρόμους όπου είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Οριοθετημένη και χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στον Ασπρόπυργο.

Όπως έγινε γνωστό, υπάρχουν μόνο κάποιες πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Εν τω μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και τους περισσότερους δρόμους όπου είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

