Κοινωνία

'Υδρα: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά

Φωτιά ξέσπασε από κεραυνό στην Ύδρα. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Κεραυνός προκάλεσε φωτιά τη νύχτα σε δασική έκταση στην Ύδρα, με το μέτωπο να είναι πλέον σε πλήρη ύφεση. Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνέδραμαν και δυνάμεις από την Πελοπόννησο.

«Όλο το βράδυ δώσαμε μία μάχη. Η φωτιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προκλήθηκε από κεραυνό σε δυσπρόσιτη περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Όλο το βράδυ δώσαμε μάχη, όλα δείχνουν ότι είναι σε ύφεση και πιστεύω ότι ξημερώνει μια καλύτερη μέρα» είπε στο Mega ο δήμαρχος Γιώργος Κουκουδάκης.

«Ήρθε ένα πεζοπόρο τμήμα με 7 άντρες από Πελοπόννησο και τα στελέχη του εθελοντικού κλιμακίου του δήμου μας, που είναι γύρω στα 12 άτομα. Συνολικά επιχείρησαν γύρω στα 20 άτομα με τα δύο οχήματα που έχουμε εδώ. Το μέτωπο είναι σε πλήρη ύφεση. Η περιοχή ήταν δύσβατη» είπε.

