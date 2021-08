Κόσμος

Καλιφόρνια – Ντίξι: εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)

Η πελώρια δασική πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και σχεδόν ένα μήνα, απανθράκωσε τις τελευταίες 24 ώρες, ακόμη 550 κατοικίες.

Η πελώρια δασική πυρκαγιά η οποία μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια επί σχεδόν έναν μήνα απανθράκωσε άλλες 550 κατοικίες, δήλωσαν χθες Τετάρτη αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, έγινε μια από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της πολιτείας.

Η πυρκαγιά αυτή, η οποία έχει βαφτιστεί Ντίξι, ξέσπασε τη 14η Ιουλίου στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σακραμέντο· χαρακτηρίζεται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ως χθες το απόγευμα είχαν μπορέσει να την θέσουν υπό έλεγχο μόλις κατά το 30% .

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν τους 38° Κελσίου, να φθάσουν τους 37,8 βαθμούς, τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας συστήματος υψηλής πίεσης που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «θόλο ζέστης» και επηρεάζει την περιοχή.

Το σύστημα αυτό δεν αποκλείεται επίσης να προκαλέσει κεραυνούς μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες δασοπροστασίας της πολιτείας.

Οι κεραυνοί υπάρχει κίνδυνος να ανάψουν κι άλλες φωτιές, καθώς η επίμονη ξηρασία των τελευταίων ετών έχει μετατρέψει δάση και χαμηλή βλάστηση σε καύσιμη ύλη.

Η Ντίξι άφησε πίσω της αποκαΐδια σε 5.000.000 στρέμματα· είναι μακράν η μεγαλύτερη και πιο καταστροφική από τις 11 πυρκαγιές που μαίνονται στην Καλιφόρνια. Για να τεθεί υπό έλεγχο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 10.000 άνθρωποι. Δύο πυροσβέστες και ένας πολίτης έχουν τραυματιστεί.

Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 1.000 σπίτια κι εκατοντάδες άλλα κτίρια. Την περασμένη εβδομάδα, οι φλόγες απανθράκωσαν το κέντρο της μικρής αλλά ιστορικής πόλης Γκρίνβιλ.

Η παρατεταμένη ξηρασία, η οποία σύμφωνα με επιστήμονες συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, έχει κάνει ειδικά το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ εξαιρετικά ευάλωτο στις δασικές πυρκαγιές. Η Καλιφόρνια, όπου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδηλώνονται συνήθως οι φωτιές δεν έχει έρθει ακόμη, οδεύει να ζήσει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών στην ιστορία της.

Και οι πέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας έχουν καταγραφεί μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.

