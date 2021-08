Πολιτική

Φωτιά στην Ηλεία: Στις πυρόπληκτες περιοχές ο Τσίπρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοψία Τσίπρα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στην Ηλεία και η Φώφη Γεννηματά.

Στην Ηλεία και τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές θα μεταβεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα στις πληγείσες περιοχές της Ηλείας μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει αύριο Πέμπτη 12 Αυγούστου στις πληγείσες περιοχές της Ηλείας - https://t.co/Nb0WraT2ez pic.twitter.com/V5PYzgQ1Qs — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) August 11, 2021

Αύριο Παρασκευή στις περιοχές της Ηλείας θα μεταβεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: συντριβή ελικοπτέρου και βύθιση σε λίμνη

Φωτιά στη Γορτυνία: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

'Υδρα: Κεραυνός προκάλεσε φωτιά