Αμυράς για φωτιές στον ΑΝΤ1: Η στήριξη στις πληγείσες περιοχές θα είναι διαχρονική (βίντεο)

Μίλησε για έναν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών, που έχει ξεκινήσει ήδη με τη διαδικασία της απομάκρυνσης των καμένων.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», διαβεβαίωσε πως η στήριξη της Πολιτείας στις πυρόπληκτες περιοχές δεν θα είναι άπαξ, αλλά διαχρονική και θα συνεχιστεί μέχρι να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν οι καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο κ. Αμυράς είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη ένας αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μαζευτούν όλα τα καμένα και κυρίως οι καμένοι κορμοί δέντρων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Μάλιστα, όπως είπε, στα αντιδιαβρωτικά έργα στην Εύβοια θα εργαστούν όσοι ρητινοσυλλέκτες της περιοχής το επιθυμούν, καθώς είναι πλέον άνεργοι.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, με τον κ. Αμυρά να διαβεβαιώνει ότι θα τελειώσουν έγκαιρα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Αμυράς ευχαρίστησε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πυροσβέστες για την μάχη που έδωσαν, τις δυνάμεις πυρόσβεσης που συμμετείχαν από το εξωτερικό, την Αστυνομία και τους εθελοντές, ενώ έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα οικοσυστήματα θα αναγεννηθούν.

