Γεννηματά για κορονοϊό: Μέτρα τώρα, ο ιός δεν κάνει διακοπές

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, προειδοποιεί ότι η πανδημία τις τελευταίες μέρες παίρνει διαστάσεις και δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της τονίζει, ότι «η απειλή του COVID-19 μεγαλώνει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία όλων αυτών των ημερών. Παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται».

Όπως υποστηρίζει η κυρία Γεννηματά, «η Κυβέρνηση οφείλει να δράσει τώρα, πριν αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς εξελίξεις του περσινού φθινοπώρου. Το βάρος πρέπει να δοθεί στην αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών, που έχει μειωθεί σημαντικά».

Στη συνέχεια η κυρία Γεννηματά προτείνει:

Στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και δυνατότητα εμβολιασμών επί τόπου.

Κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ στα σπίτια ανθρώπων που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των μέτρων στις τουριστικές περιοχές.

Εφαρμογή των νόμων για τις μονάδες υγείας και τις κοινωνικές δομές.

«Το πιο σημαντικό όμως θέμα είναι η προετοιμασία και οργάνωση του ΕΣΥ, που πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Μέτρα τώρα. Ο ιός δεν κάνει διακοπές», καταλήγει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

