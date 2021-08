Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης σε υγειονομικούς: Εμβολιαστείτε, αλλιώς αναστολή

Όσοι εργάζονται σε δομές υγείας πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Τι προβλέπεται για όσους δεν εμβολιαστούν.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και την άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού, δίνει το υπουργείο Υγείας σε έγγραφο που αποστέλλεται προς όλες τις διοικήσεις των δομών υγείας.

Το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων, δημοτικών δομών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών κέντρων, των κέντρων αποκατάστασης, κλινικών, νοσοκομείων, δομών ΠΦΥ, μονάδων νοσηλείας, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ, θα πρέπει να έχει λάβει των πρώτη ή μόνη δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου και για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να τηρήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Τονίζεται ότι από την υποχρέωση εμβολιασμού εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια εμβολιασμού. Οι τελευταίοι κρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, σύμφωνα με την λίστα εξαιρέσεων που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Η μη συμμόρφωση του προσωπικού στην υποχρέωση εμβολιασμού έχει ως συνέπεια στην περίπτωση των φορέων δημοσίου τομέα την επιβολή του μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Έτσι από 1η Σεπτεμβρίου όσοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας παραμένουν ανεμβολίαστοι κατά του covid-19 δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασίας τους και καλούνται οι διοικήσεις των μονάδων να αναπληρώσουν το προσωπικό που θα τεθεί σε αναστολή, προκειμένου να διαφυλαχτεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας.

