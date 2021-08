Κοινωνία

Μήλος: βυθίστηκε σκάφος με 18 επιβάτες

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση των επιβατών του που βρίσκονται στην θάλασσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικούγια τον εντοπισμό και τη διάσωση 18 επιβατών σκάφους, που βυθίστηκε σε θαλάσσια περιοχή 16 μίλα βορειοδυτικά της Μήλου, ανάμεσα στην Αντίμηλο και την Φαλκονέρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 18 ναυαγοί επέβαιναν σε θαλαμηγό μήκους 30 μέτρων, η οποία βυθίστηκε για άγνωστο λόγο.

Συμφωνα με το Reuters οι επιβαίνοντες στο σκάφος που φερει βρετανική σημαία, είναι 17.

Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετέχουν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, παραπλέοντα σκάφη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν ένταση 4-5 μποφόρ.





