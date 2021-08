Κοινωνία

Φωτιά στη Μάνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από κερανό στην Μάνδρα Αττικής.

Η φωτιά στη Μάνδρα έγινε αντιληπτή σήμερα στις 6:10, σε δασώδη έκταση στην περιοχή Γκίνη, στα όρια του δήμου προς τα Γεράνεια Όρη και αποδίδεται σε κεραυνό, καθώς χθες το βράδυ εκδηλώθηκαν άλλες έξι παρόμοιες πυρκαγιές, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε 6 διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2021

Έγινε άμεσα κινητοποίηση και αυτήν την ώρα επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ήδη η φλόγα έχει πέσει και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.Σε 6 διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Ειδήσεις σήμερα:

Μήλος: βυθίστηκε σκάφος με 18 επιβάτες

Μηταράκης για φωτιές στον ΑΝΤ1: ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)

Κοντοζαμάνης σε υγειονομικούς: Εμβολιαστείτε, αλλιώς αναστολή