Κρήτη: Ιερείς απαντούν στις δηλώσεις Τζανάκη ότι διασπείρουν τον κορονοϊό

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας κατηγόρησε τους ιερείς στην Κρήτη ότι συμβάλλουν στη διασπορά του κορονοϊού.

«Έχουμε το φαινόμενο αρκετοί ιερείς να παρακούουν την Ιερά Σύνοδο και να δημιουργούν συνθήκες υπερμεταδοτικές στις εκκλησίες και στις θρησκευτικές τελετές. Ιερείς που δεν έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει κίνδυνος για τους εαυτούς τους και το ποίμνιο τους, πολλές φορές καταπατούν οι ίδιοι τα μέτρα αυτοπροστασίας και δημιουργούν συνθήκες στους ναούς και γύρω από τους ναούς, υπερμετάδοσης» είχε πει στο Creta24.

Σήμερα ο πατήρ Ζαχαρίας Αδαμάκης, πρόεδρος συνδέσμων κληρικών Κρήτης, απαντάει σε αυτές τις δηλώσεις, τονίζοντας ότι το 90% των κληρικών στο νησί έχει κάνει το εμβόλιο.

«Σέβομαι και εκτιμώ τον κ. Τζανάκη απεριόριστα σαν άνθρωπο. Μας αδικεί σαν κληρικούς της Κρήτης, προσωπικά έτσι το εκλαμβάνω. Για να το πει κάτι έχει δει, κάτι έχει ακούσει. Ασχολούντι πολύ με τους κληρικούς της Κρήτης και μας αδικεί αυτό. Οι κληρικοί καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να μην μολυνθεί κόσμος και για το εμβόλιο. Όλοι οι κληρικοί της Κρήτης ασχολούνται με το θέμα των εμβολιασμών, προσπαθούμε να πείσουμε κόσμο να το κάνει για να προστατευτεί και να προστατεύσει. Το 90% των κληρικών στην Κρήτη έχει εμβολιαστεί» είπε στο OPEN.

«;Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος, δεν έρχεται στην εκκλησία. Με στενοχωρεί η ισοπέδωση. Στην Κρήτη υπάρχουν ένα εκατομμύριο τουρίστες και κατηγορούν εμάς ότι διασπείρουμε τον ιό», πρόσθεσε ο πρόεδρος συνδέσμων κληρικών Κρήτης.

