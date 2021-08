Κοινωνία

Μήλος: βυθίστηκε θαλαμηγός – επιχείρηση διάσωσης των επιβατών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σκάφος με σημαία Μεγάλης Βρετανίας, μετέφερε 18 επιβάτες. Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση τους.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία περισυλλογής 18 επιβαινόντων θαλαμηγού σκάφους με σημαία Μεγάλης Βρετανίας, που βυθίστηκε -από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μήλου.

Αρχικά είχε μεταδοθεί η πληροφορία ότι στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν βρίσκεται ήδη το ταχύπλοο sea jet 2, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία περισυλλογής των επιβαινόντων από τη θάλασσα και την ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και της ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, έχουν ένταση 4-5 μποφόρ.

Πηγή φωτο - βίντεο: protothema.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Κακοκαιρία μετά τον καύσωνα και τις φωτιές

Ρωσία: συντριβή ελικοπτέρου και βύθιση σε λίμνη

Μηταράκης για φωτιές στον ΑΝΤ1: ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)