Ιαπωνία: Η θάλασσα... κατάπιε το διάσημο γλυπτό “Κολοκύθα” (βίντεο)

Τυφώνας παρέσυρε τη διάσημη «Κολοκύθα» της Κουσάμα...

Ένα από τα πιο πολύτιμα έργα τέχνης της Yayoi Kusama, καταστράφηκε καθώς δέχτηκε ένα τεράστιο χτύπημα από τον τυφώνα Lupit που έπληξε την Ιαπωνία. Το εμβληματικό γλυπτό «Κίτρινη Κολοκύθα» που μέχρι πρότινος βρισκόταν σε μια προβλήτα με θέα στην θάλασσα Seto παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, το γλυπτό ύψους 1,8 μέτρων που ονομάζεται «Κολοκύθα», χρωματισμένο σε έντονο κίτρινο και καλυμμένο με μαύρα πουά σχέδια, φαίνεται να παρασύρεται από τα κύματα κοντά στην ακτή του νησιού Ναοσίμα. Το έργο απομακρύνθηκε από τη θέση του στην προβλήτα του νησιού λόγω των ισχυρών ανέμων και της παλίρροιας.

Οι ζημιές θα αποκατασταθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου τέχνης στο νησί της Ιαπωνίας και θα ανακοινωθεί πότε το έργο θα εκτεθεί ξανά. Στο παρελθόν, το γλυπτό είχε αφαιρεθεί προσωρινά, όταν τυφώνες έπληξαν το νησί Ναοσίμα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά, αλλά οι υπεύθυνοι του κέντρου τέχνης αυτήν την φορά αιφνιδιάστηκαν από την απροσδόκητα απότομη επιδείνωση του τυφώνα Lupit.

Η Γιαπωνέζα καλλιτέχνης Yayoi Kusama είναι μία από τις πιο δημοφιλής δημιουργούς έργων σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Γεννήθηκε το 1929 στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας και πέρασε τα νεανικά της χρόνια στο φυτώριο που διατηρούσε η οικογένειά της, από το οποίο έχει εμπνευστεί τις περίφημες γιγαντιαίες κολοκύθες της που βρίσκονται σε πολλά μουσεία, συλλογές και δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο.

