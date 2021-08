Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: “μαύρο” ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων, από επιπλοκές του κορονοϊού, καταγράφηκε στη Ρωσία τις προηγούμενες 24 ώρες.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν στη Ρωσία 808 θάνατοι από covid-19, ένας αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας.

Πλέον συνολικά στη χώρα από την covid-19 έχουν πεθάνει 168.049 άνθρωποι.

Ωστόσο ο αριθμός των νέων, ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού έχει μειωθεί από την κορύφωσή τους τον Ιούλιο και τις προηγούμενες 24 ώρες εντοπίστηκαν 21.932, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων στη Ρωσία σε 6.534.791.

