Κοινωνία

Φωτιά στον Ωρωπό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ωρωπό και συγκεκριμένα στην περιοχή Βούτημα.

Η πυρκαγιά καίει στα ορεινά του Αυλώνα πίσω από την Πάρνηθα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό και στο σημείο σπεύδει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού.