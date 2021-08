Παράξενα

Γαλάτσι: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο

Αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο σκύλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

Ενα απίστευτο περιστατικό έλαβεε χώρα σήμερα το πρωί της Πέμπτης στο Γαλάτσι όταν γυναίκα κατήγγειλε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι γείτονάς της κρατούσε στην ταράτσα της πολυκατοικίας δύο σκύλους.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν το περιστατικό, ένα από τα σκυλιά επιτέθηκε και δάγκωσε στο πόδι αστυνομικό, ο οποίος αμυνόμενος πυροβόλησε και σκότωσε το σκύλο, όπως υποστηρίζει η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Πρωινές ώρες σήμερα, έγινε καταγγελία στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, σχετικά με τη διατήρηση και παραμονή δύο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλων) σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.

Κατά την προσέλευση των αστυνομικών στο σημείο προς διερεύνηση των καταγγελλομένων, έλαβε χώρα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη των σκύλων και της καταγγέλλουσας.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να αποκλιμακώσουν το περιστατικό, ένα από τα σκυλιά επιτέθηκε και δάγκωσε στο δεξί πόδι αστυνομικό, ο οποίος αμυνόμενος πυροβόλησε το σκύλο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό.

Ο αστυνομικός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης."

