Κατάταξη FIFA: σημαντική άνοδος για την Εθνική Ελλάδας

Στην πρώτη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται οι «κόκκινοι διάβολοι». Μεγάλη άνοδος για την Ιταλία.

Η FIFA επικαιροποίησε σήμερα (12/08) την παγκόσμια κατάταξη των χωρών-μελών της, με το Βέλγιο να παραμένει στην κορυφή του πίνακα, ακολουθούμενο από την Βραζιλία που «προσπέρασε» την Γαλλία. Αισθητή είναι η άνοδος της Ιταλίας, που μετά την κατάκτηση του EURO 2020, βρίσκεται στην 5η θέση, ενώ η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά τρεις θέσεις και πλέον είναι 48η με 1.427 βαθμούς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν 1.822 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η Βραζιλία (1.798), η Γαλλία (1.762), η Αγγλία (1.753), η Ιταλία (1.745), η Αργεντινή (1.714), η Ισπανία (1.680), η Πορτογαλία (1.662), το Μεξικό (1.658) και οι ΗΠΑ (1.648).

Παράλληλα, η Κύπρος «έχασε» δύο θέσεις και είναι 99η, ενώ οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2022, καταλαμβάνουν τις εξής θέσεις: Ισπανία (7), Σουηδία (17), Γεωργία (91) και Κόσοβο (115).

