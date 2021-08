Life

Vice Media Group: Ρεκόρ με 23 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy

Tο VICE Media Group είναι υποψήφιο για 23 βραβεία Emmy στις κατηγορίες News & Documentary, αριθμός-ρεκόρ για την εταιρεία!



Στις 27 Ιουλίου, η National Academy of Television Arts & Science (NATAS) ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες, με το VICE News Tonight να είναι για 4η συνεχόμενη χρονιά το βραδινό δελτίο ειδήσεων με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Emmy (16). Αξίζει να σημειωθεί πως το VICE TV είναι το ψυχαγωγικό δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην Αμερική.

Φέτος, τα βραβεία Emmy είχαν πάνω από 2.200 συμμετοχές για το περσινό ημερολογιακό έτος (2020), τις οποίες αξιολογούν 800 επαγγελματίες του χώρου των Media.

Η απονομή των βραβείων Emmy θα γίνει στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - VICE Media Group

Τον Ιανουάριο του 2014 ο πάντα πρωτοπόρος Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε μια πολύ σημαντική στρατηγική συνεργασία με το VICE Media Group για το λανσάρισμα του VICE στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το VICE Media Group, γνωστό παγκοσμίως για το νεανικό και καινοτόμο περιεχόμενό του, δραστηριοποιείται σε 35 χώρες και περιλαμβάνει ένα διεθνές δίκτυο ψηφιακών καναλιών, στούντιο τηλεόρασης με δυνατότητα παραγωγής ταινιών, ένα περιοδικό, μια δισκογραφική εταιρεία, γραφεία δημιουργικών υπηρεσιών, εκδοτικό τμήμα και τηλεοπτική πλατφόρμα.

Με θέματα που μιλούν στην καρδιά της Generation Y και Ζ, το VICE Media Group αναζητά την πληροφορία στην πρωτογενή της μορφή, χωρίς ερμηνείες, χωρίς κλισέ και χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς.

Καθημερινά, το VICE Media Group δημοσιεύει περισσότερα από 1.700 κομμάτια περιεχόμενο σε μορφή video και editorial σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία, τη μουσική, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, τον αθλητισμό και τη μόδα. Το περιεχόμενο φτάνει κάθε μήνα σε περισσότερους από 350.000.000 αναγνώστες και θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, όντας ο μεγαλύτερος Όμιλος Μedia και ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν ο πιο κατάλληλος να αναλάβει τη μεταφορά του VICE στην Ελλάδα. Tο VICE Greece σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις σε λιγότερο από 2 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας κατακτήσει το νεανικό κοινό.

Ακολουθώντας τη στρατηγική της επέκτασης του Ομίλου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λανσάραμε τον Νοέμβριο του 2014 τo VICE Serbia, το οποίο έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες, ενώ επόμενο βήμα για την επέκταση του VICE, αποτέλεσε η Ρουμανία, όπου η στρατηγική συμμαχία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με το VICE Media Group ανέλαβε τη διαχείριση του VICE Romania τον Ιανουάριο του 2015.

Ο Όμιλος ANTENNA προχώρησε το 2019 σε μια ακόμα ιδιαιτέρως σημαντική κίνηση, η οποία έχει δώσει νέα ώθηση στην ήδη δυναμική πορεία του εκτός των ελληνικών συνόρων. Επέκτεινε την πολύ επιτυχημένη συνεργασία του με το VICE Media Group, εξαπλώνοντάς το σε άλλες 27 χώρες και εδραιώνεται ως ένας από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» στην Κεντρική - Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος είναι η επέκταση σε νέες αγορές και η διανομή του βραβευμένου περιεχομένου του VICE Media Group σε αυτές, μέσω του δικτύου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, εκτός από τις περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται με το VICE (Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία), θα ηγείται της επέκτασής του στις αγορές της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας, της Κύπρου, του Μαυροβουνίου, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Γεωργίας. Επίσης, στόχος είναι η επέκταση στις αγορές της Ρωσίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, της Μολδαβίας, του Τουρκμενιστάν, του Τατζικιστάν, της Ουκρανίας και του Ουζμπεκιστάν.

