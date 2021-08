Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χίο

Σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" το νησί.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Χίο.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 25 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυμτισμοί ή ζημιές

