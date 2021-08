Πολιτική

Τσίπρας από Ηλεία: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής

Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή από τον Β' Παγκόσμιο σε τόσο μικρό διάστημα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ηλεία. Πώς σχολίασε τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού.

Στο πρωτοφανές μέγεθος της καταστροφής στις καμένες εκτάσεις στην Ηλεία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά τη δήλωση που παραχώρησε σε δημοσιογράφους την ώρα της περιοδείας του εκεί, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρωθυπουργού, σε συνέχεια της σημερινής του συνέντευξης Τύπου.

"Δυστυχώς το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει κάθε εκτίμηση που μπορεί να κάνει κανείς αν δεν έρθει να το δει διά ζώσης. Μέσα σε μια βδομάδα πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης έχουν καεί. Ενδεχομένως πάνω από 200 κατοικίες να έχουν καεί ολοσχερώς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική αλλά και ανθρωπογενή καταστροφή που έχει γίνει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα", υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα όσα είπε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: "Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ανταπόκριση στην έκκληση που έκανα πριν από δύο μέρες για να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο συμφωνίας στη σοβαρότητα και στην υπευθυνότητα".

"Ακούγοντας σήμερα και βλέποντας τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη εγώ αλλά και ο κάθε πολίτης αισθάνεται μεγαλύτερη ανησυχία και μεγαλύτερη ανασφάλεια τούτες τις ώρες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής, δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού και της ανικανότητας του επιτελικού κράτους, δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει και το μέγεθος των ευθυνών του. Υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου η διαρκής προσπάθεια ωραιοποίησης και προπαγάνδας προσκρούει στο τείχος της πραγματικότητας", είπε, τονίζοντας ότι "και τώρα είναι μία τέτοια στιγμή, όχι άλλη προπαγάνδα, όχι άλλη ωραιοποίηση, όχι άλλα ξύλινα λόγια".

Όπως σχολίασε, "δεν μπορεί για παράδειγμα την ώρα που οι συμπολίτες μας ζητάνε απαντήσεις για το σήμερα και το αύριο που τους περιμένει, όχι μονάχα για το τί έφταιξε, να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα μεγαλύτερης χρηματοδότησης για την επούλωση των πληγών, ενώ τα χρήματα είναι λιγότερα απ' ό,τι ίσχυε πιο πριν και με διαδικασίες που στο τέλος της θα οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους να είναι και χρεωμένοι στις τράπεζες".

"Απευθύνω ένα υπαρξιακό ερώτημα αγωνίας για τους ανθρώπους των καμένων περιοχών, διότι δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα το πώς θα περάσουνε μια βδομάδα, δυο βδομάδες, ένα μήνα. Το ερώτημα είναι πώς θα μείνουν στον τόπο τους, στην ύπαιθρο χώρα που έχει καταστραφεί, πώς θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, με τί δουλειές θα ασχοληθούν για να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να ζήσουν", συνέχισε, ενώ χαρακτήρισε την "πρόταση των επτά σημείων" που κατέθεσε, "μία βάση για να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο ανασυγκρότησης". "Η αγωνία των κατοίκων στις περιοχές που επισκέπτομαι είναι προφανής", συμπλήρωσε και επανέλαβε, όπως είπε ο ίδιος "για άλλη μια φορά, έκκληση σοβαρότητας και υπευθυνότητας απέναντι στον κ. Μητσοτάκη".

"Και θα ‘ταν καλύτερα τούτες τις ώρες αντί να περιστοιχίζεται από κόλακες και αντί να τον οδηγούν σε δηλώσεις αποτυχίας και τραγωδίας, θα λεγε κανείς, δηλαδή να μην ξέρει το σχέδιο που απέδωσε ή να λέει ότι απλά του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι, ας έρθει εδώ", τόνισε, καλώντας τον να "συνομιλήσει με τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, με τους δημάρχους που ενδεχομένως οι περισσότεροι να ‘ναι από το δικό του κόμμα, να πάρει μία εικόνα της πραγματικότητας". "Είναι το πρώτο βήμα να συνειδητοποιήσει κανείς την πραγματικότητα για να κάνει ένα βήμα παραπέρα για να σχεδιάσει την επόμενη μέρα", πρόσθεσε και κλείνοντας, ευχαρίστησε και συνεχάρη όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και κυρίως τους εθελοντές, "αυτούς που αγνόησαν πολλές φορές ακόμα και τις εντολές να απομακρυνθούν με κίνδυνο της ζωής τους για να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί, για να σώσουν περιουσίες, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, για να σώσουν ζώα".

"Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το κύμα, το κίνημα εθελοντισμού των δασοπυροσβεστών αλλά και στο κύμα εθελοντισμού από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα που αυτή τη στιγμή δίνει ελπίδα και κουράγιο μέσα στη μαυρίλα του φυσικού περιβάλλοντος", κατέληξε.