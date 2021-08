Πολιτική

Φωτιές - Συνέντευξη Μητσοτάκη: οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Τι απαντούν και πως σχολιάζουν πολιτικοί αρχηγοί για τα κόμματα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την διαχείριση της κατάσβεσης των πυρκαγιών και για την “επόμενη ημέρα”.

Τα πυρά του στον Πρωθυπουργό και για όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις φωτιές, έστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, που περιοδεύει στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας.

Αναφερόμενος στα όσα είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε μεταξύ άλλων, «Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ανταπόκριση στην έκκληση που έκανα πριν από δύο μέρες για να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο συμφωνίας στη σοβαρότητα και στην υπευθυνότητα».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου “γιατί η Ν.Δ. αναβάθμισε τους υπαίτιους στο Μάτι;”, «ο κ. Μητσοτάκης αναπαρήγαγε fake news σε ζωντανή μετάδοση. Είπε ότι τους αναβάθμισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέπεμψε τους κυρίους Τσουβάλα και Κολοκούρη. Η Ν.Δ. και ο κ. Μητσοτάκης τους αποκατέστησαν και αναβάθμισαν».

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει τα ακόλουθα:

«Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, μετά την προσχηματική συγγνώμη, προσπάθησε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αδυνατώντας να παραδεχθεί αυτό που βλέπουν οι πολίτες. Ότι το δήθεν επιτελικό κράτος και το κυβερνητικό σύστημα πολιτικής προστασίας, απέτυχε στην πράξη. Οι ίδιοι οι αρμόδιοι Υπουργοί του καθημερινά αυτοσυγχαίρονται και ο ίδιος τους δικαιολογεί, αποδεικνύοντας ότι οι δηλώσεις του περί απόδοσης ευθυνών, είναι μόνο για επικοινωνιακή κατανάλωση. Για την ΝΔ, πάντα φταίνε άλλοι. Το 2007 ο στρατηγός άνεμος και τώρα που δεν υπήρχε, φταίει η κλιματική κρίση. Η κυβέρνηση τα έκανε όλα καλά.

Αν βέβαια ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει πράγματι έστω και τώρα στην ανάγκη εθνικής συνεννόησης, δεν έχει παρά να αποδεχθεί προτάσεις που καταθέσαμε. Για άμεση συζήτηση μεταξύ αρχηγών στην Βουλή, για συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές των σχεδίων ανασυγκρότησης και μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής τους. Μην επαναληφθούν όσα έγιναν με το Ταμείο Μολυβιάτη. Να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα θεσμικοί φορείς που θα πρέπει όλοι να υπόκεινται σε λογοδοσία. Αρκετά με τη Μαξίμου ΑΕ. Όχι εξωθεσμικές λειτουργίες στην ανασυγκρότηση των περιοχών. Τέλος όσον αφορά την κλιματική κρίση, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πρόταση μας για κλιματικό νόμο είναι στο τραπέζι. Ιδού η Ρόδος…».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει «Μάταια ο πρωθυπουργός αναζητεί συγχωροχάρτι, γιατί οι ευθύνες για την τεράστια καταστροφή δεν αφορούν γενικά σε “λάθη” αλλά στη συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων, να αντιμετωπίζουν ως “κόστος” την προστασία της ανθρώπινης ζωής, γι’ αυτό δεν έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας. Το γεγονός ότι δε χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, πρώτα απ’ όλα το εξασφάλισε η λαϊκή αυτενέργεια και πρωτοβουλία στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου κάτοικοι με πυροσβέστες και εθελοντές, έδωσαν μάχη να προστατεύουν τη ζωή, τις περιουσίες τους, τον φυσικό πλούτο. Αν για τον πρωθυπουργό η επόμενη μέρα, ενώ οι πυρκαγιές συνεχίζονται, ξεκινάει με όχημα τη δήθεν “πράσινη μετάβαση”, για να τρέξουν γρήγορα τα επιχειρηματικά σχέδια που θυσιάζουν το περιβάλλον για τα κέρδη των λίγων, για το λαό ξεκινάει με τον αγώνα να αποκατασταθεί πλήρως ότι καταστράφηκε, να ματαιωθούν οι “μπίζνες” πάνω στα καμμένα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει σε δήλωση του, ότι «Ο πρωθυπουργός απέδειξε για άλλη μια φορά ότι προτάσσει την πολιτική του επιβίωση έναντι της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας. Εκτός τόπου και χρόνου, ανέπτυξε εκ νέου θεωρίες συνωμοσίας και διχασμού αντί να ενώσει τους Έλληνες σε μία κοινή εθνική προσπάθεια: «Συνωμοσιολόγοι» όσοι αντιδρούν στις ανεμογεννήτριες εντός καμμένων εκτάσεων, «ψεκασμένοι» όσοι διατηρούν επιφυλάξεις για τα εμβόλια, «τζαμπατζήδες» όσοι απαιτούν ενισχύσεις για τα καθολικά κλεισίματα της κυβέρνησης, «γραφικοί» (πλέον) όσοι αντιδρούν για τις Πρέσπες κλπ.

Λησμόνησε τους ήρωες που έχασαν την ζωή τους μαχόμενοι την πύρινη λαίλαπα, για να προωθήσει το πολιτικό του αφήγημα περί «επιτυχίας των εκκενώσεων». Δεν ανακοίνωσε ούτε μία παραίτηση για την «πολιτική ευθύνη» που ανέλαβε, όπως ο ίδιος πρέσβευε το 2018, επιρρίπτοντας παράλληλα ευθύνες μέχρι και στα πεύκα που κάηκαν, συγκαλύπτοντας έτσι φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος των πυρκαγιών. Για να καλύψει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης του, άφησε ακάλυπτη την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δυστυχώς αυτό που θα μείνει ως θλιβερή ανάμνηση της κυβέρνησης του, θα είναι η πρωτοφανής εθνική καταστροφή της ελληνικής γης και όχι τα SMS του 112».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του υποστηρίζει τα εξής: «Ο κ. Μητσοτάκης αφού κατέταξε πρώτα ως τελευταία προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αναλώθηκε σε αοριστολογίες για την προστασία του πλανήτη από την κλιματική κρίση που το σύστημα που υπηρετεί θρέφει, ενώ εξήγγειλε κιόλας την ψήφιση κλιματικού νόμου, αλλά και μια διακήρυξη που θα υπάρξει στην Αθήνα με τη σύνοδο των χωρών της Μεσογείου για αυτό. Απορούμε πραγματικά τι θα αναφέρει αυτός ο κλιματικός νόμος και η διακήρυξη των Αθηνών για τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων που μέχρι πρότινος οι κ. κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας είχαν κάνει «σημαία» για τη χώρα, όπως επίσης και για τις «επενδύσεις» και τα αιολικά που με την βοήθεια και του αμαρτωλού ΣτΕ «ξεφυτρώνουν» μέχρι και σε περιοχές natura.

Ο Πρωθυπουργός ακόμα δεν δίστασε να επιτεθεί για ακόμα μία φορά στα κοινωνικά δίκτυα λέγοντας πως κάνουν χυδαία δουλειά εν μέσω πυρκαγιών, δείχνοντας προφανώς την προτίμηση του στα μέσα της λίστας Πέτσα που τον λιβανίζουν ακόμα και πάνω στις στάχτες του επιτελικού του κράτους. Ενώ αναφέρθηκε και στην αρτιότητα αυτού του επιτελικού κράτους, λέγοντας πως δεν είναι για να σβήνει φωτιές, αλλά για να διαχειρίζεται τις όποιες καταστάσεις. Τέλος, δεν υπήρξε ούτε και σήμερα καμία ανάληψη συγκεκριμένων πολιτικών ευθυνών πέρα από γενικόλογα και υποκριτικές συγγνώμες, ίσως και λίγος εκνευρισμός σε μερικές πιο πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, διότι προφανώς ο «αυτοκράτορας» που έχει συνηθίσει να κάνει διαγγέλματα δυσκολεύεται να απαντήσει στις κραυγές της πραγματικότητας που καθημερινά διαψεύδουν το επικοινωνιακό του περιτύλιγμα. Δεν περιμέναμε βέβαια τίποτα καλύτερο από την Μητσοτάκης Α.Ε., ωστόσο παραμένουμε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή με τους πολίτες, τους κατοίκους, τις κοινότητες και τα κινήματα, που πρέπει την επόμενη μέρα να προστατεύσουν τις καμένες εκτάσεις από τη λαίλαπα που θα τις πλήξει από τον Πρωθυπουργό και την ολιγαρχική, κερδοσκοπική και παρασιτική παρέα του».

