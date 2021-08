Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “Επαναστατική Αυτοάμυνα”: Στη φυλακή ο 48χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος αναμένεται να μεταχθεί στην Αθήνα.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 48χρονος, μετά την απολογία του, για την ένοπλη ληστεία που φέρεται πως διέπραξε σε τραπεζικό υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Αναμένεται να μεταχθεί στην Αττική για να εκτίσει ποινή ύστερα από καταδικαστική απόφαση που του έχει επιβληθεί ερήμην για άλλη ληστεία. Η συγκεκριμένη πράξη αποδίδεται σε μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης “Επαναστατική Αυτοάμυνα”.

Η απολογία του για την ληστεία που διέπραξε σε τραπεζικό υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης διήρκησε περισσότερο από μια ώρα. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 9 αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και βαθμό πλημμελήματος. Με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 16 ετών, από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς φέρεται πως συμμετείχε μαζί με άλλα δύο μέλη της οργάνωσης, σε ληστεία που πραγματοποιήθηκε στο Χολαργό, τον Οκτώβριο του 2019.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

ΠΗΓΗ:GrTimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φωτιές: σημαντικό ότι δεν θρηνήσαμε θύματα

Κορονοϊός: ΝΟΤΑΜ για τις πτήσεις έως 19 Αυγούστου

Κορονοϊός: Νέο τοπικό lockdown σε Ζάκυνθο και Χανιά