Κορονοϊός - Γώγος: Αυξάνεται η πίεση στο σύστημα Υγείας

Άμεσο εμβολιασμό των ευάλωτων πολιτών και των νέων ζήτησε ο Καθηγήτης Παθολογίας.

"Υπάρχει ένας συνεχής αγώνας ανάμεσα στον ιό και την επιστημονική κοινότητα, με κύριο «πεδίο μάχης» τις μεταλλάξεις και βασικό όπλο αντιμετώπισης τα εμβόλια. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα είναι η έλλειψη εμβολίων σε αρκετές χώρες", τόνισε ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος.

Υπογράμμισε ότι το επιδημικό φορτίο στην επικράτεια εμφανίζει τάση αύξησης. Αυτό φαίνεται και από τον δείκτη θετικότητας που παραμένει σταθερά υψηλός, αλλά παραμένει κάτω από το 4%.Ιδίως σε κάποια από τα νησιά μας ο δείκτης θετικότητας παρουσιάζει μία αυξητική τάση.

Αναφορικά με τον τουρισμό ο κ. Γώγος επέμεινε ότι η διασπορά είναι πολύ μικρή, καθώς οι περισσότεροι που έρχονται είναι εμβολιασμένοι.

"Η μετάλλαξη Δέλτα σύντομα θα επικρατήσει στο 90%",υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί νόσο των νέων, αλλά αρχίζει στροφή σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η μεταφορά της νόσου από τους νέους στις οικογένειες θα αποτελέσει πρόβλημα, όπως επίσης και η επαναλειτουργία της εκπαίδευσης που πιθανόν να αυξήση τη διασπορά.

Πρότεινε τη διενέργεια τεστ τόσο όταν φεύγουν όσο και όταν γυρνάνε από διακοπές. "Πάνω απ' όλα συνιστάται στους άνω των 12 ετών ο εμβολιασμός", είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο σύστημα Υγείας, με ιδιαίτερη μνεία στο ΕΣΥ Κρήτης, που παρουσιάζει αυξημένη πίεση το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των κρουσμάτων.

Όπως είπε η πληρότητα στις ΜΕΘ φτάνει το 51% στην επικράτεια, ποσοστό σχετικά ικανοποιητικό, αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση τόσο των νοσηλειών όσο και των διασωληνωμένων.

Συνέστησε την τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης, και φυσικά κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς είναι το βασικό μας όπλο απέναντι στην πανδημία, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστοι.

