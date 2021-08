ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κύπελλο Ελλάδας: η κλήρωση της α΄ φάσης

Ποια ζευγάρια ανέδειξε η κληρωτίδα για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Με τη συμμετοχή ομάδων της Γ΄ εθνικής κατηγορίας, θα αρχίσει στις 29 Αυγούστου το κύπελλο Ελλάδας για την περίοδο 2021-22.

Η κλήρωση της Α΄ φάσης, που περιλαμβάνει νοκ-άουτ αγώνες, πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/8), στα γραφεία της ΕΠΟ.

Σημειώνεται ότι, λόγω της ύπαρξης μονού αριθμού ομάδων στο τρίτο γεωγραφικό γκρουπ, ο Χαραυγιακός (κατόπιν κλήρωσης) προκρίνεται άνευ αγώνα στον επόμενη γύρο.

Τα ζευγάρια της Α΄ φάσης του κυπέλλου:

Ποσειδών Μηχανιώνας-Απόλλων Παραλιμνίου

Απόλλων Καλαμαριάς-Μακεδονικός

Εδεσσαϊκός-Εθνικός Κεραμιδίου

Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας-Ηρακλής Αμπελοκήπων

Ενωση Ανθειας Αριστείνου-Θερμαϊκός Θέρμης

Ορφέας Ξάνθης-Αγροτικός Αστέρας

ΑΣ Γιαννιτσά-Αρης Αβάτου

Εθνικός Σοχού-Νέστος Χρυσούπολης

Θύελλα Σαρακηνών-Πανδραμαϊκός

Αναγέννηση Πλαγιάς-Νέος Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου

Παναγρινιακός-Ηρακλής-Λάρισας

Φήκης ΠΟ-Αναγέννηση Αρτας

Αχέρων Καναλακίου-Αετός Μακρυχωρίου

ΑΟ Αγίου Ματθαίου-Θησέας Αγριάς

Κτηνοτροφικός Αστέρας-Αμβρυσσέας Διστόμου

ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-ΠΟ Ελασσόνας

ΑΕ Λευκίμμης-Ατρόμητος Παλαμά

Κοζάνη-Δήμητρα Ευξεινούπολης

Ναυπακτιακός Αστέρας-Τηλυκράτης

ΑΟ Υπάτου-Αμβρακικός Λουτρού

Ερμής Μελιγούς-Φοίνικας Ν. Επιδαύρου

Αρης Σκάλας-Ερμιονίδα

ΠΑΟ Ρουφ-Παναιγιάλειος

Πανιώνιος-Αταλάντη

Εθνικός Σκουλικάδου-ΑΟ Διαβολιτσίου

Διαγόρας Βραχνέικων-Ζάκυνθος 1961

ΑΟ Νέας Αρτάκης-ΠΑΟ Βάρδας

Ηλιούπολη-Αίας Γαστούνης

Φωστήρας-Παναχαϊκή

Ανω Μερά Μυκόνου-Εθνικός

ΑΟ Πόρου-Αίας Σαλαμίνας

Αιολικός-Πανελευσινιακός

ΑΕ Νεάπολης-Αήττητος Σπάτων

Προοδευτική-Σαντορίνη

Αρης Σούδας-ΑΟ Καραβά

Αγιος Νικόλαος-Κυανούς Αστήρ Βάρης

Ατσαλένιος-ΑΟ Πυλίου Κω

Αναγέννηση Ιεράπετρας-Κερατσίνι

Γιούχτας Αρχανών-Αλμυρός