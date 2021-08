Παράξενα

Κορονοπάρτι με… πρόστιμο 100000 ευρώ

Δεκάδες καλεσμένους σε δύο βίλες της Πάτμου εντόπισαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν εφόδους, μετά από καταγγελίες.

Τσουχτερά πρόστιμα της τάξης των 50.000 ευρώ (έκαστο) επέβαλαν οι αστυνομικές αρχές της Πάτμου, σε έφοδο που έκαναν σήμερα τα ξημερώματα σε δύο σπίτια στο νησί της Πάτμου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πρώτο σπίτι, εντοπίστηκαν να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν 45 άτομα, ενώ στο δεύτερο 80 έως 85 άτομα, γεγονός το οποίο καταγγέλθηκε στην ΕΛΑΣ και στη συνέχεια υπήρξε παρέμβαση από τα στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος του νησιού.

Για την διαδικασία που ακολούθησαν οι αστυνομικοί, ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας της Κω στην περιοχή που έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η διαδικασία, αφού προηγουμένως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν παραβάσεις σε σχέση με τον αριθμό ατόμων και με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις περί τήρησης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης της πανδημίας.

