Φωτιά Ντίξι: πανεπιστημιακός ήταν εμπρηστής κατά συρροή (βίντεο)

Η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Για αρκετές από τις πρόσφατες εστίες, συνελήφθη ως υπαίτιος, ένας καθηγητής πανεπιστημίου.

Καθώς το θηριώδες πύρινο μέτωπο με την ονομασία "Ντίξι" εξακολουθεί να καταστρέφει δασικές εκτάσεις και περιουσίες στην βόρεια Καλιφόρνια, οι τοπικές Αρχές συνέλαβαν τον 47χρονο καθηγητή κολεγίου, Γκάρι Μέιναρντ, με την κατηγορία ότι προκάλεσε πολλές εστίες φωτιάς, κοντά στην ίδια περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δασοπροστασίας «τον έβαλαν στο μάτι» από τις 20 Ιουλίου, όταν ξέσπασαν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στην κομητεία Λάσεν. Χωρίς να το αντιληφθεί, του τοποθέτησαν στο αμάξι του, έναν μηχανισμό εντοπισμού, που κατέγραφε κάθε του κίνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα τον είδαν να έχει αλλοπρόσαλλη, σαν διπολική, συμπεριφορά, ενώ επέστρεφε από μία περιοχή που είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ύποπτος για εμπρησμό εργαζόταν ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα, αλλά του Σόνομα. Ειδικευόταν στην Εγκληματολογία και τώρα κατηγορείται για τη διάπραξη ενός δικού του εγκλήματος.

Ολόκληρες δασικές εκτάσεις και περίπου 600 σπίτια καμένα αφήνει πίσω της η μεγάλη φωτιά Ντίξι, την οποία για σχεδόν ένα μήνα προσπαθούν να περιορίσουν περίπου 6.000 πυροσβέστες, με την συνδρομή εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

