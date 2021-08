Κοινωνία

Φωτιές: παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και άλση

Μέχρι πότε ισχύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την απαγόρευση διέλευσης και παραμονής. Ποιες περιοχές αφορά.

Παρατείνεται για μια εβδομάδα ακόμη, έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 06.00, η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ετέθη σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου και σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, π.χ. οξυγονοκόλληση, ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη, πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

