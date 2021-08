Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δωρεάν τεστ σε 150 σημεία της χώρας την Παρασκευή

Αναλυτικα τα σημεία ελέγχου Covid-19 που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Σε 140 σημεία θα πραγματοποιούνται την Παρασκευή, 13 Αυγούστου, δωρεάν έλεγχοι Covid-19 από τον ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 08:00 -13:00

3. Δ. Πειραιά, Βασ. Γεωργίου & Βούλγαρη, στο ΚΑΠΗ, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, 1ο ΚΑΠΗ Αλίμου, Λεωφ. Καλαμακίου 72, 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Πετζερίδου 3, Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου 55 - Δημαρχείο, 08:00 -13:00

9. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30

10. Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Κοινοτικό κατάστημα Φιλύρου, Φίλυρο, 09:30 - 15:00

11. Δήμος Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30 - 15:00

12. Δήμος Θέρμης, κοινότητα Βασιλικών , Βασιλικά, 09:30 - 15:00

13. Δήμος Χαλκηδόνας , ΚΑΠΗ Κουφαλίων, Φιλιππου 35, 09:30 - 15:00

14. Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, Α ΚΑΠΗ Ευόσμου, Αγίου Αθανασίου 34, 09:30 - 15:00.

15. Δήμος Δέλτα, ΚΑΠΗ Κυμίνων , Κύμινα, 09:00 - 14:30

16. Δήμος Ωραιοκάστρου, ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου , Τραπεζούντος 31, 09:30-15:00

17. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεωςκαι Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00

18. 'Ανω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00

19. Κάτω Τούμπα,8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00

20. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00

21. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00

22. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, (είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία), 08:30-15:30

23. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον Προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00

24. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ , 07:30-20:30

25. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς, 10:30-17:30

26. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00

27. ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-15:00

28. ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30-10:00

29. Δ. Αγρινίου, δημαρχείο, Χαριλάου Τρικούπη 10, 10:30-12:30

30. Κ.Υ. 'Ανδρου, Χώρα, 09:00-17:00

31. Μπατσί 'Ανδρου, πλησίον ΚΕΠ, 10:00-16:00

32. Κοινωνικό Φροντιστήριο Ενορίας, Αγ. Πέτρου, 'Αργος, 09:00-14:00

33. Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00

34. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

35. Παναρκαδικό Νοσοκομείο, 08:00

36. Μαυρίκι Αρκαδίας, 18:00

37. Λαγκάδια Αρκαδίας, 11:30

38. Βυτίνα Αρκαδίας, 13:30

39. Δημαρχείο 'Αρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00

40. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30

41. Παραλία Δημορηγοπούλου, Ρίο, Ελευθερίας 18, 09:00-14:30

42. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

43. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-17:00

44. Δημαρχείο Γρεβενών, 09:00-15:00

45. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00

46. Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00

47. Δ. Αλεξανδρούπολης, 'Αγαλμα Νίκης- Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, Σουλίου 2, 09:00-14:00

48. Κ.Υ. Ορεστιάδας, Έβρος, 08:00-16:00

49. Λιμάνι Καμαριώτισσας-Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη, 08:00-16:00

50. Οικισμός Θέρμα Σαμοθράκης, 10:00-14:00

51. Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00

52. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, Λιμένας, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00

53. Καρπενήσι, Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, 08:00-13:00

54. Κ.Υ. Ζακύνθου, Γλάδστωνος 1 & Φωσκόλου 83, 09:00-14:00

55. Δ. Πύργου, Θεματικό Πάρκο Ξύστρη, Ηλεία, 09:00-17:00

56. Λεχαινά Ηλείας, Σινέ 'Αστρον, Δημησιάνου 7, 09:00-14:30

57. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-16:30

58. Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

59. ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού, Ημαθία, 09:30-14:00

60. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00

61. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00

62. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00

63. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

64. Σύβοτα Θεσπρωτίας, δημαρχείο, 10:00-14:00

65. Σαγιάδα Θεσπρωτίας, 10:00-14:00

66. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία, 09:00-17:00

67. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

68. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

69. Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο "Γ. Παυλίδης", Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00

70. Δ. Παγγαίου Καβάλας, Ν. Πέραμος, 10:00-14:00

71. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος,09:00-17:00

72. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος, 09:00-17:00

73. Δ. Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας, Κοινότητα Νεράιδας, πλατεία, 08:00-10:00

74. Δ. Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας, Κοινότητα Νεοχωρίου, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, 10:00-12:00

75. Δ. Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας, Κοινότητα Μορφοβουνίου, πλατεία, 12:00-14:00

76. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-13:00

77. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-17:00

78. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00

79. Λ. Κύκνων, Καστοριά, 09:00

80. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

81. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, Σκαραμαγκά 4, 09:00

82. Πλατεία Βαλλιάνβου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 08:00-16:00

83. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-15:00

84. Κρηστόνη Κιλκίς, 09:00

85. Λειψύδριο Κιλκίς, 12:00

86. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00

87. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 08:00-15:30

88. Σιάτιστα Κοζάνης, 09:00-11:00

89. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00

90. Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ΚΑΠΗ, Αντιπτεράρχου Δέδε Βλάση, 09:30-13:30

91. Επαρχείο Κω, Ακτή Μιαούλη 2, 08:30-15:00

92. Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:00

93. Κ.Υ. Αρεόπολης, Λακωνία, 08:00-14:30

94. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 08:00-17:00

95. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 08:00-16:00

96. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 08:00-16:00

97. Αγιά Λάρισας, 08:00-16:00

98. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00

99. Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00

100. Αγορά Μυτιλήνης, Πεζόδρομος Ερμού, Λέσβος, 08:30-15:00

101. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00

102. Μύρινα Λήμνου, Κινηματογράφος «Μαρούλα», Γαρουφαλλίδου 1, 08:45-14:45

103. Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00

104. Πλατεία Ελευθερίας, Βόλος, 08:00-14:00

105. Αλμυρός Μαγνησίας, Κέντρο Υγείας, 08:00-11:00

106. Βελεστίνο Μαγνησίας, 11:30-14:00

107. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00

108. Κ.Υ. Μεσσήνης, Μεσσηνία, 08:30-14:00

109. Κ.Υ. Πύλου, Μεσσηνία, 09:00-14:00

110. Filoxenia Hotel, Καλαμάτα, 09:00-12:00

111. Elite Hotel, Καλαμάτα, 12:00-15:00

112. Γενικό Λύκειο Νάξου, Χώρα Νάξου, 09:00-17:00

113. Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης «Φίλιππος Αμοιρίδης», Δράμας 87, 08:30-15:00

114. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-17:00

115. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00

116. Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00

117. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη, 10:00-13:00

118. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00

119. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-15:00

120. 1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 10:00-15:00

121. Κρητηνία, Ρόδος, πλατεία, 09:30-12:30

122. Γ.Ν. Σάμου, Λ. Καλλίστρατου 17, Βαθύ, Σάμος, 08:30

123. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Ιπποκράτη Ζαΐμη 65, Καρλόβασι, Σάμος, 08:00

124. Κεντρικό Πάρκο Σερρών, Θεατράκι, 09:00-14:00

125. Λιμάνι Σκιάθου, 09:00-16:00

126. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, 09:00-15:00

127. Πλατεία Δεσποτικού, Δεληγιώργη 3, Τρίκαλα, 08:30-12:30

128. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 07:30-10:30

129. Πλατεία Πύλης, Τρίκαλα, 08:30-10:30

130. Πλατεία Μουριάς, Τρίκαλα, 11:00-12:30

131. Πλατεία Γεωργανάδων, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα, 12:30-13:30

132. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

133. Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:30-16:30

134. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, 10:30-14:30

135. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

136. Μελίτη Φλώρινας, 08:00-13:30

137. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-12:00

138. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00

139. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00

140. Πλατεία Βουνακίου, Χίος, 08:30-15:00

